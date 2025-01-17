Уровень зарплат бьет все рекорды: названы самые востребованные профессии в Украине

За последний год украинский рынок труда претерпел значительные изменения. Согласно данным ведущих кадровых порталов, средний уровень заработной платы в стране вырос на впечатляющие 22%, достигнув отметки 22,5 тысяч гривен. Этот положительный тренд объясняется, прежде всего, острым дефицитом квалифицированных кадров на многих направлениях.

У кого больше всего выросли зарплаты:

Управляющий недвижимостью – 70 000 грн (+69%)

Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)

Теплотехник – 36 500 грн (+62%)

Кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Руководитель сети магазинов – 31 000 грн (+55%)

Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)

Работник линии раздачи – 21 000 грн (+52%)

Организатор – 17 500 грн (+52%)

Завхоз – 24 000 грн (+45%)

Несмотря на рост зарплат во многих сферах, самыми популярными вакансиями остаются продавец-консультант (средняя зарплата 19 тысяч гривен), менеджер по продажам (30 тысяч гривен) и водитель (29 тысяч гривен).

Стоит отметить, что несмотря на положительные тенденции на рынке труда, уровень минимальной заработной платы в Украине остается значительно ниже европейских стандартов. Так, минимальная зарплата в Украине составляет лишь 32,8% от средней зарплаты, что является критически низким показателем. Для сравнения, в странах ЕС минимальная зарплата варьируется от 477 евро до 2571 евро.

В Украине минимальная зарплата, составляющая всего 182,2 евро, является самой низкой в Европе. Даже в соседней Молдове этот показатель выше и равен 212,84 евро. Во многих развитых странах ЕС минимальная зарплата превышает 1500 евро. Например, во Франции она составляет 1767 евро, а в Люксембурге – аж 2571 евро.

В то же время развитие искусственного интеллекта может усилить глобальное неравенство. Ожидается, что он более существенно повлияет на рынки труда развитых стран, чем на страны с низким уровнем дохода. Это может привести к дальнейшему расширению разрыва между богатыми и бедными странами.