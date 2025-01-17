В Україні переписали вартість популярної послуги: скільки тепер доведеться платити

Обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності в Україні стало значно дорожчим. Середній ріст цін склав 70-100%. Тепер застрахувати легковий автомобіль з невеликим об’ємом двигуна коштує від 2200 до 5600 гривень.

Збільшення страхових виплат стало основним фактором зростання вартості полісів автоцивілки. Так, максимальна сума виплати за ремонт автомобіля зросла з 160 до 250 тисяч гривень, а за лікування потерпілих – з 320 до 500 тисяч гривень.

За даними страхових компаній, вартість полісів автоцивілки може продовжувати зростати, оскільки ринок страхування стає більш гнучким і диференційованим.

Вартість страховки автоцивілки залежить від багатьох факторів, таких як тип транспортного засобу (легковий, вантажний, автобус тощо), його технічні характеристики (об’єм двигуна, вантажопідйомність), призначення (для особистого використання чи комерційних перевезень), термін дії договору, наявність пільг у страхувальника та регіон експлуатації.

Наприклад, досвідчений водій віком 45-50 років заплатить за страховку менше, ніж молодий водій віком 18 років, навіть якщо вони керують однаковими автомобілями в одному місті.

Скільки тепер коштує автоцивілка

Вартість страховки автоцивільної відповідальності (автоцивілки) в Україні може значно відрізнятися залежно від страхової компанії. Наприклад, для легкових автомобілів з невеликим об’ємом двигуна (до 1600 куб. см) ціни на ринку коливаються від 2200 до 5600 гривень.

Цінова політика страхових компаній досить гнучка. Крім марки та моделі автомобіля, вартість страховки залежить від таких факторів, як вік водія, стаж водіння, регіон реєстрації транспортного засобу. Наприклад, одна зі страхових компаній пропонує поліси для мотоциклів за ціною від 500 гривень, а для автобусів, зареєстрованих у Києві, – від 50 000 гривень.

Цікаво, що в Україні спростили процедуру оформлення ДТП. Тепер, якщо в аварії брали участь лише два транспортні засоби і ніхто не постраждав, водії можуть самостійно врегулювати ситуацію без виклику поліції. Для цього достатньо скласти відповідний акт і надати його страховику. Однак, мати дійсний поліс автоцивілки при цьому обов’язково.