В Украине переписали стоимость популярной услуги: сколько теперь придется платить

Обязательное страхование автогражданской ответственности в Украине стало значительно дороже. Средний рост цен составил 70-100%. Теперь застраховать легковой автомобиль с небольшим объемом двигателя стоит от 2200 до 5600 гривен.

Увеличение страховых выплат стало основным фактором роста стоимости полисов автогражданки. Так, максимальная сумма выплаты за ремонт автомобиля выросла со 160 до 250 тысяч гривен, а за лечение пострадавших – с 320 до 500 тысяч гривен.

По данным страховых компаний, стоимость полисов автогражданки может продолжать расти, поскольку рынок страхования становится более гибким и дифференцированным.

Стоимость страховки автогражданки зависит от многих факторов, таких как тип транспортного средства (легковое, грузовое, автобус и т.д.), его технические характеристики (объем двигателя, грузоподъемность), назначение (для личного использования или коммерческих перевозок), срок действия договора, наличие льгот у страхователя и регион эксплуатации.

Например, опытный водитель в возрасте 45-50 лет заплатит за страховку меньше, чем молодой водитель в возрасте 18 лет, даже если они управляют одинаковыми автомобилями в одном городе.

Сколько теперь стоит автогражданка

Стоимость страховки автогражданской ответственности (автогражданки) в Украине может значительно отличаться в зависимости от страховой компании. Например, для легковых автомобилей с небольшим объемом двигателя (до 1600 куб. см) цены на рынке колеблются от 2200 до 5600 гривен.

Ценовая политика страховых компаний достаточно гибкая. Помимо марки и модели автомобиля, стоимость страховки зависит от таких факторов, как возраст водителя, стаж вождения, регион регистрации транспортного средства. Например, одна из страховых компаний предлагает полисы для мотоциклов по цене от 500 гривен, а для автобусов, зарегистрированных в Киеве, – от 50 000 гривен.

Интересно, что в Украине упростили процедуру оформления ДТП. Теперь, если в аварии участвовали только два транспортных средства и никто не пострадал, водители могут самостоятельно урегулировать ситуацию без вызова полиции. Для этого достаточно составить соответствующий акт и предоставить его страховщику. Однако, иметь действительный полис автогражданки при этом обязательно.