Кому можуть відключити електроенергію: українці мають ще 2 дні, щоб цьому запобігти

Різні типи комунальних послуг можна по-різному оплачувати. Наприклад, за газ українців просять платити до 25 числа кожного місяця, тоді як за електроенергію просять заплатити до 20 числа в протилежному випадку світло можуть відключати. Звісно, є виключення, коли можливо у договорі прописані інші дати й тоді споживачі можуть орієнтуватися на інші числа, однак здебільшого на сплату рахунків у кожного є приблизно 20 календарних днів з моменту отримання платіжки.

Коли можуть відключити електроенергію?

Світло можуть відключити навіть якщо споживачі не сплачують за послугу лише місяць. Проте згідно із законом, постачальник послуг повинен попередити про можливе відключення, як мінімум за 10 календарних днів.

Також представники галузі нагадують, що сплатити рахунки за електроенергію можна за 5 хвилин не виходячи з дому. Для цього можна скористатися зручними онлайн-сервісами від YASNO.

«Маємо зручні онлайн-сервіси для цього, тому на оплату рахунків ви витратите не більше 5 хвилин», — відзначили представники компанії.

А ось і перелік цих онлайн-сервісів:

сайт YASNO: https://bit.ly/yasno_oplata

чатбот у вайбері https://bit.ly/yasno_viber і телеграмі https://bit.ly/yasno_tg

мобільний застосунок: https://bit.ly/yasno_app

У більшості випадків потрібно мати тільки особистий рахунок та ввести реквізити картки з котрої буде знято оплату.

Чи зросте вартість комунальних послуг?

У 2025 році можливе подорожчання комунальних послуг, хоча навколо цієї теми ведеться багато дискусій. В першу чергу може подорожчати електроенергія, адже галузь несе великі видатки через регулярні обстріли. Може подорожчати й газ, адже його ринкова ціна вже вдвічі, а то й у більше перевищує ту ціну, яку платять українці. Наразі людям обіцяють, що до кінця опалювального сезону нічого підвищувати не будуть. І навіть якщо зростання буде, то воно буде незначним та поетапним.