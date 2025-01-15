Часть украинцев заставят уплатить 25 000 гривен налога на имущество: названо кого это касается

Украинских автовладельцев ожидают новые налоговые обязательства в 2025 году. Владельцы премиальных автомобилей, возраст которых не превышает пяти лет, и стоимость которых стартует от 3 миллионов гривен, обязаны будут платить дополнительный налог.

Конкретный перечень моделей, подлежащих налогообложению, будет обнародован Министерством энергетики до начала следующего года. Это означает, что владельцам таких автомобилей необходимо будет внимательно следить за обновлениями, чтобы выяснить, попало ли их транспортное средство под действие нового налога.

За определение и обнародование перечня моделей, подлежащих налогу, отвечает Министерство экономики. Именно это ведомство ежегодно обновляет перечень, учитывая изменения на автомобильном рынке. Поэтому, чтобы быть в курсе последних изменений, рекомендуется регулярно проверять официальный веб-сайт министерства.

Размер налога установлен на уровне 25 000 гривен в год. Однако, если ваш автомобиль достиг пятилетнего возраста в течение года, то сумма налога будет рассчитана пропорционально количеству месяцев, в течение которых он подлежал налогообложению. Например, если ваш автомобиль «повзрослел» в мае, то налог за этот год нужно уплатить только за 5 месяцев.

Что произойдет, если игнорировать обязанность уплаты налога на автомобиль?

Последствия могут быть весьма неприятными. Если в течение 60 дней после установленного срока вы не уплатите налог, то придется заплатить пеню. Размер пени зависит от того, насколько опоздали с уплатой: если оплатить в течение первых 90 дней после окончания срока уплаты, то придется доплатить 10% от суммы налога. Если же вы проигнорируете налоговое обязательство дольше 90 дней, то пеня возрастет до 20%. Кроме того, налоговая служба имеет право наложить арест на ваше имущество, в частности на автомобиль, который является объектом налогообложения.

Если авто нет в минстерском списке

В разъяснении налоговой службы (№688/ІПК/12-32-12-03-05) четко указано, что отсутствие модели автомобиля в утвержденном перечне является основанием для освобождения от уплаты транспортного налога. Это значит, что даже если ваш автомобиль имеет высокую стоимость, но его нет в списке, вы не обязаны уплачивать налог.