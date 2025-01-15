Какой будет погода до конца зимы: синоптики обнародовали неожиданную новость

Нынешняя зима в Украине характеризуется нестабильностью температур. По прогнозам синоптиков, колебания температуры воздуха продлятся до конца зимы и составят от -5 до +5 градусов по Цельсию. То есть, нас ожидают периоды как морозов, так и оттепелей.

Такой прогноз озвучила Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, в интервью изданию NV. По ее словам, такая изменчивость погоды является характерной для последних лет и связана с влиянием атмосферных процессов над Европой.

Синоптик пояснила, что нынешняя холодная и солнечная погода связана с влиянием антициклона. Однако, уже после 15 января ситуация изменится. Атмосферные фронты принесут в Украину осадки в виде снега, особенно в западных, северных и центральных областях. Ночью 17 января ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега на востоке страны, а впоследствии и в центральных и южных областях.

Украина охвачена волной холодов. Температура воздуха значительно снизилась и колеблется от -2 до -8 градусов по Цельсию. Самой холодной будет ночь с 14 на 15 января, особенно в западных областях, где ожидается до -14 градусов мороза. Однако, уже с 16 января ситуация начнет меняться: морозы отступят, и температура ночью поднимется до 0-4 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, дневная температура в течение недели будет колебаться в пределах от -3 до +3 градусов. То есть, погода будет достаточно переменчивой, с преобладанием морозов днем. Однако, с 20 января ожидается дальнейшее потепление.

В целом, по прогнозам синоптиков, такая неустойчивая погода с преобладанием температур от -5 до +5 градусов будет сохраняться до конца зимы. То есть, нас ожидает зима с частыми перепадами температур, когда морозные дни будут чередоваться с оттепелями.

Январь в Украине – это месяц морозов. Средняя температура колеблется от 0 до -6 градусов, но в отдельные годы могут быть значительные отклонения. Самые низкие температуры фиксируются на востоке и севере страны, а также в Карпатах, доходя до -40 градусов. Самые высокие температуры наблюдаются на юге и западе, до +10 градусов. Среднее количество осадков составляет 26-55 мм, больше всего снега выпадает в горах и на Закарпатье.