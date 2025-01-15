Якою буде погода до кінця зими: синоптики оприлюднили неочікувану новину

Цьогорічна зима в Україні характеризується нестабільністю температур. За прогнозами синоптиків, коливання температури повітря триватимуть до кінця зими і становитимуть від -5 до +5 градусів за Цельсієм. Тобто, нас очікують періоди як морозів, так і відлиг.

Такий прогноз озвучила Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру, в інтерв’ю виданню NV. За її словами, така мінливість погоди є характерною для останніх років і пов’язана з впливом атмосферних процесів над Європою.

Синоптикиня пояснила, що нинішня холодна і сонячна погода пов’язана з впливом антициклону. Однак, вже після 15 січня ситуація зміниться. Атмосферні фронти принесуть в Україну опади у вигляді снігу, особливо в західних, північних та центральних областях. Вночі 17 січня очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу на сході країни, а згодом і в центральних та південних областях.

Україна охоплена хвилею холодів. Температура повітря значно знизилася і коливається від -2 до -8 градусів за Цельсієм. Найхолоднішою буде ніч з 14 на 15 січня, особливо в західних областях, де очікується до -14 градусів морозу. Однак, вже з 16 січня ситуація почне змінюватися: морози відступлять, і температура вночі підніметься до 0-4 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, денна температура протягом тижня буде коливатися в межах від -3 до +3 градусів. Тобто, погода буде досить мінливою, з переважанням морозів вдень. Однак, з 20 січня очікується подальше потепління.

Загалом, за прогнозами синоптиків, така нестійка погода з переважанням температур від -5 до +5 градусів зберігатиметься до кінця зими. Тобто, нас очікує зима з частими перепадами температур, коли морозні дні чергуватимуться з відлигами.

Січень в Україні – це місяць морозів. Середня температура коливається від 0 до -6 градусів, але в окремі роки можуть бути значні відхилення. Найнижчі температури фіксуються на сході та півночі країни, а також у Карпатах, доходячи до -40 градусів. Найвищі температури спостерігаються на півдні та заході, до +10 градусів. Середня кількість опадів становить 26-55 мм, найбільше снігу випадає в горах та на Закарпатті.