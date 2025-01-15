Цьогоріч пенсію почнуть розраховувати за новою бальною системою: що це означає?

Український Уряд всіляко намагається придумати щось з пенсійними виплатами, щоб збалансувати пенсії різних категорій громадян. Тобто, щоб ті в кого вони мізерні, почали отримувати трохи більше. Для цього придумують та запроваджують різні реформи. Щоправда, вагомого результату жодна з них поки що не дала. Навіть навпаки, багато людей не змогли вийти на пенсію у 60 років саме через нову реформу у зв’язку з якою щороку зростає стаж на один рік. Зараз заговорили про ще одну реформу, про яку вперше йшла мова у 2023 році. Її тоді анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль й згідно з цією реформою мали б по новому розраховувати пенсії.

Що відомо про нову реформу?

Наразі інформації про нову реформу дуже мало. Відомо лише, що у липні 2025 її можуть потроху почати тестувати. Через цю реформу планують переписати багато законів, які регулюють пенсійне законодавство. В результаті пенсії мали б зрости у багатьох пенсіонерів й в першу чергу у тих, хто оформив пенсію давно (понад п’ять років тому).

В Уряді зазначають, що пенсії повільно зростають і дві особи з однаковим стажем та зарплатою можуть мати абсолютно різні пенсії, якщо одна з цих осіб вийшла на заслужений відпочинок цьогоріч, а інша, наприклад, 10 років тому. Нова реформа мала б сприяти підвищенню пенсій саме для тих осіб, які мають так звані «застарілі» розміри виплат. Водночас пенсії тих осіб, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років практично не зростуть.

В Україні не буде великих пенсій

Також цього року в Уряді працюватимуть над тим, щоб в Україні більше не було надто великих пенсій, які перевищують 24 000 гривень, а інколи навіть можуть сягати 80 000 гривень. Такі виплати здебільшого отримують судді, прокурори, колишні народні депутати та різні чиновники. Відтепер їх пенсії мали б стати значно скромнішими.