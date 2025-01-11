Теперь только онлайн: уже весной закрывается популярный супермарке

Популярный гипермаркет «Ашан» в Черновцах прекратит свою работу в стационарном формате уже следующей весной. Компания объясняет это решение желанием улучшить свою эффективность и адаптироваться к растущей популярности онлайн-шопинга. Поэтому, начиная с апреля 2025 года, жители Черновцов смогут приобрести товары «Ашан» только через интернет-магазин.

«Ашан» предлагает интересную альтернативу

Украинцы смогут покупать товары онлайн. Однако с некоторыми ограничениями.

Хотя «Ашан» в Черновцах переходит в онлайн-формат, не все товары будут доступны для заказа. Свежие продукты, такие как фрукты, овощи, мясо и молочные продукты, нельзя будет купить онлайн. Ассортимент будет ограничен товарами длительного хранения.

Руководство «Ашан Украина» объяснило, что решение о закрытии гипермаркета в Черновцах было принято в рамках общей стратегии компании, которая направлена на повышение эффективности работы. Компания решила сосредоточиться на более прибыльных направлениях бизнеса, чтобы обеспечить стабильный рост в будущем.

Параллельно с сокращением сети гипермаркетов, «Ашан» активно развивает новый формат магазинов – небольшие точки выдачи заказов. Эти магазины позволяют клиентам забрать свои онлайн-заказы, а также приобрести ограниченный ассортимент товаров. В прошлом году компания открыла несколько таких точек в Киеве.

Гипермаркет «Ашан» присутствовал на рынке Черновцов с 2017 года, расположившись на улице Хотинской.

В апреле прошлого года сеть «Ашан» прекратила свою работу в крупных городах – Запорожье и Кривом Роге. Причиной такого решения стало завершение срока аренды помещений, где располагались гипермаркеты. На их место зашли супермаркеты другой сети – «Сильпо».

В следующем году сеть «Ашан» планирует полностью уйти с российского рынка. Об этом стало известно осенью прошлого года. Компания уже нашла покупателя на свой бизнес в России и сейчас завершает все формальности. Основной причиной такого решения стала сложная экономическая ситуация в России, вызванная международными санкциями. Это сделало невозможным для «Ашан» продолжать эффективно работать на российском рынке.