Мобілізація на вулиці: в ТЦК пояснили, що буде з людиною без документів

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації, що діють в Україні станом на січень 2025 року, всі чоловіки призовного віку повинні мати при собі не лише паспорт або інший документ, що посвідчує особу, але й обов’язково пред’явити документ, що підтверджує їхню приналежність до військового обліку. Цей документ може бути як у традиційному паперовому вигляді, так і в електронному форматі. Головна умова – інформація, зазначена в документі, повинна бути актуальною та відповідати даним у єдиному державному реєстрі.

Щоб зрозуміти, за яких обставин військовозобов’язаного чоловіка можуть зупинити на вулиці, представники Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки оприлюднили детальну інформацію на своїй сторінці у Фейсбуці.

Через повномасштабну війну в Україні, що триває з 2022 року, всі чоловіки призовного віку зобов’язані мати при собі не лише паспорт, а й документи, які підтверджують їхню військову реєстрацію. Це важливо для контролю мобілізаційної готовності.

Представники Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пояснили, що може статися, якщо чоловік призовного віку не матиме при собі необхідних документів під час перевірки правоохоронцями.

Перевірці підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Якщо у такої особи не виявиться при собі військового квитка або інших необхідних документів, його можуть затримати та доставити до територіального центру комплектування. Там чоловіку загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а також можуть вручити повістку для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії.

Ті чоловіки, які ще не оновили свої дані у військовому обліку, ризикують отримати значний штраф. Навіть після його сплати, їм все одно доведеться оновити свої дані. Якщо ж штраф не буде сплачено, справа буде передана до виконавчої служби для примусового стягнення коштів.