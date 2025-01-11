Тепер тільки онлайн: уже навесні закривається популярний супермаркет
Популярний гіпермаркет “Ашан” у Чернівцях припинить свою роботу в стаціонарному форматі вже наступної весни. Компанія пояснює це рішення бажанням покращити свою ефективність та адаптуватися до зростаючої популярності онлайн-шопінгу. Тому, починаючи з квітня 2025 року, жителі Чернівців зможуть придбати товари “Ашан” лише через інтернет-магазин.
“Ашан” пропонує цікаву альтернативу
Українці зможуть купувати товари онлайн. Однак з деякими обмеженнями.
- Хоча “Ашан” в Чернівцях переходить в онлайн-формат, не всі товари будуть доступні для замовлення. Свіжі продукти, такі як фрукти, овочі, м’ясо та молочні продукти, не можна буде купити онлайн. Асортимент буде обмежений товарами тривалого зберігання.
- Керівництво “Ашан Україна” пояснило, що рішення про закриття гіпермаркету в Чернівцях було прийнято в рамках загальної стратегії компанії, яка спрямована на підвищення ефективності роботи. Компанія вирішила зосередитися на більш прибуткових напрямках бізнесу, щоб забезпечити стабільне зростання в майбутньому.
- Паралельно зі скороченням мережі гіпермаркетів, “Ашан” активно розвиває новий формат магазинів – невеликі точки видачі замовлень. Ці магазини дозволяють клієнтам забрати свої онлайн-замовлення, а також придбати обмежений асортимент товарів. В минулому році компанія відкрила кілька таких точок у Києві.
Гіпермаркет “Ашан” був присутній на ринку Чернівців з 2017 року, розташувавшись на вулиці Хотинській.
У квітні минулого року мережа “Ашан” припинила свою роботу у великих містах – Запоріжжі та Кривому Розі. Причиною такого рішення стало завершення терміну оренди приміщень, де розташовувалися гіпермаркети. На їхнє місце зайшли супермаркети іншої мережі – “Сільпо”.
Наступного року мережа “Ашан” планує повністю піти з російського ринку. Про це стало відомо восени минулого року. Компанія вже знайшла покупця на свій бізнес у Росії і зараз завершує всі формальності. Основною причиною такого рішення стала складна економічна ситуація в Росії, спричинена міжнародними санкціями. Це унеможливило для “Ашан” продовжувати ефективно працювати на російському ринку.
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