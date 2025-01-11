Тепер тільки онлайн: уже навесні закривається популярний супермаркет

Популярний гіпермаркет “Ашан” у Чернівцях припинить свою роботу в стаціонарному форматі вже наступної весни. Компанія пояснює це рішення бажанням покращити свою ефективність та адаптуватися до зростаючої популярності онлайн-шопінгу. Тому, починаючи з квітня 2025 року, жителі Чернівців зможуть придбати товари “Ашан” лише через інтернет-магазин.

“Ашан” пропонує цікаву альтернативу

Українці зможуть купувати товари онлайн. Однак з деякими обмеженнями.

Хоча “Ашан” в Чернівцях переходить в онлайн-формат, не всі товари будуть доступні для замовлення. Свіжі продукти, такі як фрукти, овочі, м’ясо та молочні продукти, не можна буде купити онлайн. Асортимент буде обмежений товарами тривалого зберігання.

Керівництво “Ашан Україна” пояснило, що рішення про закриття гіпермаркету в Чернівцях було прийнято в рамках загальної стратегії компанії, яка спрямована на підвищення ефективності роботи. Компанія вирішила зосередитися на більш прибуткових напрямках бізнесу, щоб забезпечити стабільне зростання в майбутньому.

Паралельно зі скороченням мережі гіпермаркетів, “Ашан” активно розвиває новий формат магазинів – невеликі точки видачі замовлень. Ці магазини дозволяють клієнтам забрати свої онлайн-замовлення, а також придбати обмежений асортимент товарів. В минулому році компанія відкрила кілька таких точок у Києві.

Гіпермаркет “Ашан” був присутній на ринку Чернівців з 2017 року, розташувавшись на вулиці Хотинській.

У квітні минулого року мережа “Ашан” припинила свою роботу у великих містах – Запоріжжі та Кривому Розі. Причиною такого рішення стало завершення терміну оренди приміщень, де розташовувалися гіпермаркети. На їхнє місце зайшли супермаркети іншої мережі – “Сільпо”.

Наступного року мережа “Ашан” планує повністю піти з російського ринку. Про це стало відомо восени минулого року. Компанія вже знайшла покупця на свій бізнес у Росії і зараз завершує всі формальності. Основною причиною такого рішення стала складна економічна ситуація в Росії, спричинена міжнародними санкціями. Це унеможливило для “Ашан” продовжувати ефективно працювати на російському ринку.