Украинцам придется платить за доставку газа, который они не использовали: платежки пришлют всем

С начала 2025 года украинцы начали получать новые платежки за доставку газа. Стоимость этой услуги теперь рассчитывается с учетом того, сколько газа вы потребили за предыдущий год. При этом, даже если вы вообще не пользовались газом, но у вас подключена газовая сеть, вам придется платить фиксированную сумму. Те, кто полностью отключил газ, единственные могут избежать таких платежей.

Вскоре обнародуют подробную информацию о новых правилах оплаты за газ. Важно знать, что даже если вы не пользуетесь газом для отопления, а только для приготовления пищи или подогрева воды, вам все равно придется платить за определенный минимальный объем потребления. Этот объем зависит от того, для каких целей вы используете газ:

Приготовление пищи: 39 кубических метров в год.

Приготовление пищи и подогрев воды: 126 кубических метров в год.

Отопление, приготовление пищи и подогрев воды: 314 кубических метров в год.

Многие украинцы, которые временно или постоянно не используют газ, считают, что не должны платить за его доставку. Однако, как показывает судебная практика, это не так. Например, житель Владимира-Волынского, который переехал в Италию, обжаловал счет за доставку газа, но суд отклонил его иск. Это означает, что даже если вы не пользуетесь газом, вы все равно обязаны платить за подключение к газовой сети.

Газоснабжающая компания «Волыньгаз» объяснила суду, что размер платы за доставку газа рассчитывается на основе фактического потребления газа за предыдущий год. Поскольку семья истца потребила значительный объем газа до переезда в Италию, им начислили плату за доставку соответствующего объема газа в течение следующего года, даже если они фактически не пользовались газом. То есть, оплата за доставку газа рассчитывается не по фактическому использованию, а на основе предыдущих показателей потребления.

Как указано в судебном решении, даже если вы перестали пользоваться газом или пользуетесь им очень мало, вы все равно обязаны платить за доставку газа. Единственный способ избежать этих платежей – это полностью расторгнуть договор на поставку газа.

Даже если вы вообще не пользовались газом в течение длительного времени, вам все равно придется оплатить определенную минимальную сумму за доставку газа. Это связано с тем, что газоснабжающая компания поддерживает инфраструктуру для доставки газа к вашему дому, и за это необходимо платить. Некоторые потребители, несмотря на большое потребление газа, пытаются избежать оплаты.