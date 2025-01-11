Українцям доведеться платити за доставку газу, який вони не використали: платіжки надішлють всім

З початку 2025 року українці почали отримувати нові платіжки за доставку газу. Вартість цієї послуги тепер розраховується з урахуванням того, скільки газу ви спожили за попередній рік. При цьому, навіть якщо ви взагалі не користувалися газом, але у вас підключена газова мережа, вам доведеться платити фіксовану суму. Ті, хто повністю відключив газ, єдині можуть уникнути таких платежів.

Незабаром оприлюднять детальну інформацію про нові правила оплати за газ. Важливо знати, що навіть якщо ви не користуєтеся газом для опалення, а лише для приготування їжі або підігріву води, вам все одно доведеться платити за певний мінімальний обсяг споживання. Цей обсяг залежить від того, для яких цілей ви використовуєте газ:

Приготування їжі: 39 кубічних метрів на рік.

Приготування їжі та підігрів води: 126 кубічних метрів на рік.

Опалення, приготування їжі та підігрів води: 314 кубічних метрів на рік.

Багато українців, які тимчасово або постійно не використовують газ, вважають, що не повинні платити за його доставку. Однак, як показує судова практика, це не так. Наприклад, мешканець Володимира-Волинського, який переїхав до Італії, оскаржив рахунок за доставку газу, але суд відхилив його позов. Це означає, що навіть якщо ви не користуєтеся газом, ви все одно зобов’язані платити за підключення до газової мережі.

Газопостачальна компанія “Волиньгаз” пояснила суду, що розмір плати за доставку газу розраховується на основі фактичного споживання газу за попередній рік. Оскільки сім’я позивача спожила значний об’єм газу до переїзду в Італію, їм нарахували плату за доставку відповідного обсягу газу протягом наступного року, навіть якщо вони фактично не користувалися газом. Тобто, оплата за доставку газу розраховується не за фактичним використанням, а на основі попередніх показників споживання.

Як зазначено в судовому рішенні, навіть якщо ви перестали користуватися газом або користуєтеся ним дуже мало, ви все одно зобов’язані платити за доставку газу. Єдиний спосіб уникнути цих платежів – це повністю розірвати договір на постачання газу.

Навіть якщо ви взагалі не користувалися газом протягом тривалого часу, вам все одно доведеться сплатити певну мінімальну суму за доставку газу. Це пов’язано з тим, що газопостачальна компанія підтримує інфраструктуру для доставки газу до вашого будинку, і за це необхідно платити. Деякі споживачі, незважаючи на велике споживання газу, намагаються уникнути оплати.