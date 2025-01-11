Украинцы должны уплатить еще один налог на имущество: о какой сумме идет речь в 2025 году

С 2025 года в Украине налог на авто придется платить владельцам авто, стоимость которых превышает 3 миллиона гривен, при условии, что автомобилю менее 5 лет. Точный перечень моделей, которые подпадают под действие этого налога, будет опубликован Министерством экономики до 1 февраля. Размер налога составляет фиксированную сумму – 25 тысяч гривен в год.

Как сообщает издание «Дебет-Кредит», Министерство экономики Украины составляет список автомобилей, на которые будет накладываться новый налог. Этот список будет обнародован на официальном сайте министерства до 1 февраля 2025 года. Владельцам автомобилей рекомендуется ознакомиться с этим списком, чтобы выяснить, подпадает ли их авто под действие нового налогового законодательства.

Размер налога на один автомобиль, который подпадает под действие нового закона, составляет 25 тысяч гривен в год. Важно отметить, что если автомобиль достигает пятилетнего возраста в течение года, владелец обязан уплатить налог пропорционально за тот период, в течение которого автомобиль отвечал критериям налогообложения. То есть, если автомобилю исполнилось 5 лет в середине года, налог уплачивается за тот период, начиная с 1 января и до конца месяца, предшествующего месяцу, в котором автомобиль достиг пятилетнего возраста.

Если ваше авто «повзрослело» до 5 лет, например, в мае 2025 года, то налог вы платите не за весь год, а только за тот период, пока авто соответствовало критериям налогообложения. То есть, с января по май. В таком случае сумма налога будет меньше и составит пропорциональную часть от годовой ставки. Например, за 5 месяцев это будет около 10 417 гривен.

Список автомобилей, на которые распространяется этот налог, достаточно широк и включает много премиальных марок, таких как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и другие. В общем, речь идет о 184 моделях разных производителей.

Если вы владелец автомобиля, который подпадает под действие этого налога, до 1 июля вы должны получить официальное уведомление от налоговой службы. В этом уведомлении будет указана сумма налога, которую вам необходимо уплатить. После получения такого уведомления у вас есть 60 дней, чтобы погасить задолженность.