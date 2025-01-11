Українці повинні сплатити ще один податок на майно: про яку суму йдеться в 2025 році

З 2025 року в Україні податок на авто доведеться сплачувати власникам авто, вартість яких перевищує 3 мільйони гривень, за умови, що автомобілю менше 5 років. Точний перелік моделей, які підпадають під дію цього податку, буде опубліковано Міністерством економіки до 1 лютого. Розмір податку складає фіксовану суму – 25 тисяч гривень на рік.

Як повідомляє видання “Дебет-Кредит”, Міністерство економіки України складає список автомобілів, на які буде накладатися новий податок. Цей список буде оприлюднений на офіційному сайті міністерства до 1 лютого 2025 року. Власникам автомобілів рекомендується ознайомитися з цим списком, щоб з’ясувати, чи їхнє авто підпадає під дію нового податкового законодавства.

Розмір податку на один автомобіль, який підпадає під дію нового закону, становить 25 тисяч гривень на рік. Важливо зазначити, що якщо автомобіль досягає п’ятирічного віку протягом року, власник зобов’язаний сплатити податок пропорційно за той період, протягом якого автомобіль відповідав критеріям оподаткування. Тобто, якщо автомобілю виповнилося 5 років у середині року, податок сплачується за той період, починаючи з 1 січня і до кінця місяця, що передує місяцю, в якому автомобіль досяг п’ятирічного віку.

Якщо ваше авто “подорослішало” до 5 років, наприклад, у травні 2025 року, то податок ви платите не за весь рік, а лише за той період, поки авто відповідало критеріям оподаткування. Тобто, з січня по травень. У такому разі сума податку буде меншою і становитиме пропорційну частину від річної ставки. Наприклад, за 5 місяців це буде близько 10 417 гривень.

Список автомобілів, на які поширюється цей податок, досить широкий і включає багато преміальних марок, таких як Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche та інші. Загалом, мова йде про 184 моделі різних виробників.

Якщо ви власник автомобіля, який підпадає під дію цього податку, до 1 липня ви повинні отримати офіційне повідомлення від податкової служби. У цьому повідомленні буде вказана сума податку, яку вам необхідно сплатити. Після отримання такого повідомлення у вас є 60 днів, щоб погасити заборгованість.