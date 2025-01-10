Ощадбанк сделал объявление для своих клиентов: уже вступили в действие важные изменения

Ощадбанк является одним из крупнейших украинских государственных банков, который обслуживает миллионы украинцев. Именно здесь обслуживаются почти все пенсионеры, ВПЛ и представители льготных категорий населения. Для всех своих клиентов, особенно тех, кто имеет пластиковые карты, банк сделал важное объявление. Срок действия просроченных карт снова продлен. В этот раз минимум до 30 июня 2025 года.

Ощадбанк снова автоматически продолжает действие карт

С тех пор как идет война и введено военное положение, многие банки практикуют подобное авто продолжение банковских карт, ведь часто люди не имеют возможности вовремя прийти в отделение, чтобы перевыпустить карту или открыть новую.

Именно поэтому, если у вас есть карточка, срок действия которой истек после 24 февраля 2022 года, то вы и дальше можете ею полноценно пользоваться. Как минимум до июня 2025 года держатели таких карт могут осуществлять ими различные банковские операции, денежные переводы, рассчитываться этими картами в магазинах. Единственное ограничение – это онлайн покупки. Когда осуществляется какая-то онлайн покупка, то на сайте интернет-магазина нужно вводить срок действия карты, и потому, что он просроченный оплата не будет проходить.

Для онлайн покупок советуют открыть электронную карту

Если вы хотите совершать покупки в интернет-магазинах и рассчитываться прямо на сайте, то можете открыть себе так называемую джигитал карту. Для этого не нужно приходить в отделение банка. Всё можно сделать онлайн в приложении мобильного банкинга. Также электронную карточку можно добавить к электронному кошельку и тогда потребность в пластике и вовсе отпадет.

В то же время Ощадбанк заявляет, что если у вас есть возможность прийти в отделение и перевыпустить просроченную карту, то лучше это сделать.