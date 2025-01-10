Ощадбанк зробив оголошення для своїх клієнтів: вже вступили в дію важливі зміни

Ощадбанк є одним з найбільших українських державних банків, який обслуговує мільйони українців. Саме тут обслуговуються майже всі пенсіонери, ВПО та представники пільгових категорій населення. Для всіх своїх клієнтів, а особливо тих, хто має пластикові картки, банк зробив важливе оголошення. Термін дії протермінованих карток знову продовжено. Цього разу мінімум до 30 червня 2025 року.

Ощадбанк знову автоматично продовжує дію карток

Відколи триває війна та введено воєнний стан, багато банків практикують подібне автопродовження банківських карток, адже часто люди не мають можливості вчасно прийти у відділення, щоб перевипустити картку, чи відкрити нову.

Саме тому, якщо ви маєте картку, термін дії якої закінчився після 24 лютого 2022 року, то ви й надалі можете нею повноцінно користуватися. Як мінімум до червня 2025 року власники таких карток можуть здійснювати ними різноманітні банківські операції, грошові перекази, розраховуватись цими картками у магазинах. Єдине обмеження — це онлайн-покупки. Коли здійснюється якась онлайн-покупка, то на сайті інтернет-магазину потрібно вводити термін дії картки, й через те, що він протермінований, оплата не проходитиме.

Для онлайн-покупок радять відкрити електронну картку

Якщо ви хочете здійснювати покупки в інтернет-магазинах й розраховуватися прямо на сайті, то можете відкрити собі так звану діджитал картку. Для цього не треба приходити у відділення банку. Все можна зробити онлайн у додатку мобільного банкінгу. Також електронну картку можна додати до електронного гаманця й тобі потреба у пластику й зовсім відпаде.

Водночас Ощадбанк заявляє, що якщо у вас є можливість прийти у відділення та перевипустити протерміновану картку, то краще це зробити.