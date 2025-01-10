Пенсії в Україні таки зростуть: стало відомо коли та на скільки

У 2024 році Уряд заявив, що пенсії та мінімальна зарплата в Україні будуть заморожені. Ця міра, мовляв, є необхідною, адже на 2025 рік бюджет є дуже обмеженим. Більша його частина піде на оборонну сферу, а от соціальна за пріоритетністю на другому місці. Однак, все-таки якесь підвищення пенсій буде. Причому торкнеться воно всіх українських пенсіонерів, незалежно від розміру їх виплат та наявності, чи відсутності різноманітних пільгових статусів.

Мова про щорічну індексацію

Щороку у березні проводять індексацію пенсій й цьогоріч це не стане виключенням. Попередньо пенсії мали б проіндексувати на 10%, однак точний розмір індексації буде відомим вже ближче до 1 березня.

“Загальну суму видатків у проєкті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень. При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку з проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних та соціального коефіцієнта 1,10”, – зазначають у ПФУ.

Формула, за якою індексують пенсії, доволі складна. Відсоток індексації розраховують враховуючи рівень інфляції за останній рік, а також середній розмір заробітних плат. Окрім цього, приблизно 20% пенсіонерів не отримають підвищення, адже зі слів ПФУ, їхня пенсія ще не встигла застаріти. Мова про тих осіб, які вийшли на пенсію протягом останніх кількох років.

Також й решту 80% пенсіонерів не отримають однаково по 10% індексації. Цей показник може становити й 7% і навіть 12%. Все залежить від страхового стажу пенсіонера, а також від віку особи.

До слова, в Уряді зазначали, що на час воєнного стану надбавку до пенсій будуть отримувати особи, які проживали у зоні добровільного відселення, тобто на околицях Чорнобиля. Розмір надбавки — 2361 гривня. Також, важливо, щоб ці люди не покидали зону добровільного відселення починаючи від 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.