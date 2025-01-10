Пенсии в Украине все-таки вырастут: стало известно когда и на сколько

В 2024 году правительство заявило, что пенсии и минимальная зарплата в Украине будут заморожены. Эта мера, мол, необходима, ведь на 2025 год бюджет очень ограничен. Большая его часть уйдет на оборонную сферу, а вот социальная по приоритетности на втором месте. Однако все же какое-то повышение пенсий будет. Причем коснется оно всех украинских пенсионеров, независимо от размера их выплат и наличия или отсутствия разнообразных льготных статусов.

Речь о ежегодной индексации

Ежегодно в марте проводят индексацию пенсий, и в этом году это не станет исключением. Предварительно пенсии должны были бы проиндексировать на 10%, однако точный размер индексации будет известен уже ближе к 1 марта.

“Общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен. При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социального коэффициента 1,10”, – отмечают в ПФУ.

Формула, по которой индексируют пенсии, достаточно сложная. Процент индексации рассчитывают, учитывая уровень инфляции за последний год, а также средний размер заработных плат. Кроме того, примерно 20% пенсионеров не получат повышения, ведь по словам ПФУ, их пенсия еще не успела устареть. Речь идет о тех лицах, которые вышли на пенсию за последние несколько лет.

Также и остальные 80% пенсионеров не получат одинаково по 10% индексации. Этот показатель может составлять и 7% и даже 12%. Все зависит от страхового стажа пенсионера, а также от возраста личности.

К слову, в Правительстве отмечали, что во время военного положения надбавку к пенсиям будут получать лица, проживавшие в зоне добровольного отселения, то есть в окрестностях Чернобыля. Размер надбавки – 2361 гривна. Также важно, чтобы эти люди не покидали зону добровольного отселения начиная с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.