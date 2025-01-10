Податок на квартири та будинки 2025: хто і скільки має заплатити цього року

Незважаючи на складні часи, українці продовжують нести додаткове фінансове навантаження через податок на нерухомість. Власники квартир та будинків, площа яких перевищує встановлений ліміт, змушені щороку сплачувати податок за “зайві” квадратні метри, причому суми таких платежів постійно зростають.

Які суми доведеться сплатити українцям за надлишкову площу у 2025 році? Як відреагували громадяни на отримання податкових повідомлень? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашому матеріалі.

Типова ситуація для багатьох українців: Ольга з Хмельницького, власниця будинку більшої площі, ніж передбачено нормою, цього року не отримала паперової квитанції про сплату податку. Про нарахування вона дізналася випадково, зайшовши до свого особистого кабінету платника податків. Сума виявилася значною — 33,5 гривні за кожен квадратний метр, що перевищує норму

Як українці повинні платити податок за нерухомість

Податок на нерухомість в Україні нараховується не на всю площу квартири, а лише на ту частину, яка перевищує встановлену норму. Наприклад, якщо ваша квартира має 65 квадратних метрів, а норма – 60, то податок ви платите лише за додаткові 5 квадратних метрів. Ця сума, як правило, невелика і становить трохи більше 500 гривень. Важливо зазначити, що розмір ставки податку встановлюється місцевою владою, тому в різних регіонах він може відрізнятися.

Верховна Рада передбачила певні пільги щодо сплати податку на нерухомість. Зокрема, звільнення від сплати надається для житла, розташованого в зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Крім того, місцеві органи самоврядування мають право надавати додаткові пільги окремим категоріям громадян, наприклад, пенсіонерам чи військовослужбовцям.

Обов’язок сплачувати податок на нерухомість покладається на власника житла, незалежно від кількості зареєстрованих осіб. Цей момент особливо актуальний, коли власниками квартири є кілька осіб, наприклад, подружжя або члени сім’ї. Так сталося з героями нашої наступної історії з Черкас. Незважаючи на те, що їхня двокімнатна квартира площею 63 квадратних метри підлягає оподаткуванню (оскільки перевищує норму на 3 квадратних метри), податкова не надсилала їм жодних повідомлень, оскільки власником квартири є одразу дві особи.