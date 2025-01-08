ТОП 10 самых надежных автомобилей за последние 25 лет: подборка от экспертов

Каждый хочет выбрать автомобиль, который будет не только красивым, экономным, но и надежным. Важно приобрести авто, которое не придется постоянно ремонтировать и на которое можно положиться отправляясь в дальнюю дорогу. Аналитики долго исследовали рынок и анализировали марки автомобилей, которые покупают украинцы за последние 25 лет. На основе этих исследований был составлен рейтинг из 10 авто, которые считаются лучшими, надежными и лидерами по соотношению цена и качество. Так что если вы именно в поиске надежного авто – можете ознакомиться с этим перечнем.

ТОП 10 автомобилей, которые достойны вашего внимания

Этот рейтинг формировался на основе многих критериев, отзывов и исследований и выглядит следующим образом:

Subaru Lexus Toyota Honda Acura Mazda Audi BMW Kia Hyundai

Первое место с результатом 68 баллов получили автомобили Subaru. Эксперты отмечают, что эти машины славятся своей долговечностью и невероятным качеством сборки. На втором месте Lexus с результатом 65 баллов. Эксперты советуют обращать внимание именно на гибридные модели, отличающиеся максимальной надежностью. И на третьем месте достаточно популярен среди украинцев бренд Toyota. Сами водители называют эти автомобили не убиваемыми и эксперты подтверждают это.

Как видим, лидируют именно японцы, ведь первые шесть позиций в рейтинге это японские автомобили. Очень много позиций по рейтингу это довольно бюджетные автомобили, не относящиеся к премиум сегменту. То есть, их могут позволить себе среднестатистические украинцы. Да и в конце концов большинство и выбирают бренды, которые собственно и представлены в данном рейтинге, ведь на улицах украинских городов можно встретить очень много разных моделей автомобилей абсолютно от каждого из имеющихся в списке производителя.