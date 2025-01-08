ТОП 10 найнадійніших автомобілів за останні 25 років: добірка від експертів

Кожен хоче обрати автомобіль, який буде не лише красивим, економним, але й надійним. Важливо придбати авто, яке не доведеться постійно ремонтувати і на яке можна покластися вирушаючи у далеку дорогу. Аналітики довго досліджували ринок й аналізували марки автомобілів, які купують українці протягом останніх 25 років. На основі цих досліджень було складено рейтинг з 10 авто, які вважаються найкращими, найбільш надійними та лідерами за співвідношенням ціна і якість. Тож якщо ви саме в пошуку надійного авто — можете ознайомитися з цим переліком.

ТОП 10 автомобілів, які варті вашої уваги

Цей рейтинг формувався на основі багатьох критеріїв, відгуків та досліджень й виглядає він наступним чином:

Subaru Lexus Toyota Honda Acura Mazda Audi BMW Kia Hyundai

Перше місце з результатом 68 балів отримали автомобілі Subaru. Експерти відзначають, що ці машини славляться своєю довговічністю та неймовірною якістю збірки. На другому місці Lexus з результатом 65 балів. Експерти радять звертати увагу саме на гібридні моделі, які відрізняються максимальною надійністю. І на третьому місці доволі популярний серед українців бренд Toyota. Самі водії називають ці автомобілі невбивним і експерти підтверджують це.

Як бачимо, лідирують саме японці, адже перші шість позицій в рейтингу це саме японські автомобілі. Дуже багато позицій з рейтингу це доволі бюджетні автомобілі, які не належать до преміумсегмента. Тобто їх можуть дозволити собі середньостатистичні українці. Та й зрештою більшість й обирають бренди, які власне й представлені в даному рейтингу, адже на вулицях українських міст можна зустріти надзвичайно багато різних моделей автомобілів абсолютно від кожного виробника, що є у списку.