Бронирование после 28 декабря: части украинцев посоветовали мобилизоваться добровольно

После 28 февраля многие украинцы, которые имели бронирование, могут быть призваны на военную службу. Это связано с тем, что произойдет пересмотр статуса предприятий, на которых они работают. Если предприятие потеряет статус критически важного, то и его работники потеряют право на отсрочку от мобилизации. Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко пояснил, что бронирование сохраняется только за работниками критически важных предприятий. Если предприятие теряет этот статус, то и его работники автоматически лишаются брони. Это касается всех сфер, включая агропромышленный сектор, энергетику и связь.

Термин «критически важное предприятие» определяется на уровне областной военной администрации с учетом потребностей Министерства обороны и реальных возможностей предприятия. Если предприятие не может выполнить поставленные перед ним мобилизационные задачи, его работники могут быть мобилизованы.

Федиенко отмечает, что хотя бронирование предоставляется Министерством экономики, оно может быть отменено, если предприятие теряет статус критически важного. Это создает неуверенность для многих военнообязанных, которые работают на таких предприятиях.

Парламентарий призывает украинцев, которые могут подпасть под мобилизацию, рассмотреть возможность добровольно вступить в ряды ВСУ через механизм рекрутинга. Это позволит им самостоятельно выбирать подразделение и условия службы.

Согласно документу, обнародованному народным депутатом, Тячевский ТЦК и СП незаконно призвали на военную службу гражданина, который имел право на бронирование. Во время плановой проверки военно-учетных данных 18 ноября было обнаружено, что лицо было ошибочно исключено из списков забронированных. Это свидетельствует о грубом нарушении порядка бронирования военнообязанных.

Подытоживая, можно сказать, что ситуация с бронированием единая и постоянно меняется. Военнообязанным рекомендуется следить за последними новостями и обращаться за консультацией к специалистам, если у них возникли вопросы.