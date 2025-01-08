Бронювання після 28 грудня: частині українців порадили мобілізуватися добровільно

Після 28 лютого багато українців, які мали бронювання, можуть бути призвані на військову службу. Це пов’язано з тим, що відбудеться перегляд статусу підприємств, на яких вони працюють. Якщо підприємство втратить статус критично важливого, то й його працівники втратять право на відстрочку від мобілізації. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко пояснив, що бронювання зберігається лише за працівниками критично важливих підприємств. Якщо підприємство втрачає цей статус, то й його працівники автоматично позбавляються броні. Це стосується всіх сфер, включаючи агропромисловий сектор, енергетику та зв’язок.

Термін “критично важливе підприємство” визначається на рівні обласної військової адміністрації з урахуванням потреб Міністерства оборони та реальних можливостей підприємства. Якщо підприємство не може виконати поставлені перед ним мобілізаційні завдання, його працівники можуть бути мобілізовані.

Федієнко зазначає, що хоча бронювання надається Міністерством економіки, воно може бути скасоване, якщо підприємство втрачає статус критично важливого. Це створює непевність для багатьох військовозобов’язаних, які працюють на таких підприємствах.

Парламентарій закликає українців, які можуть підпасти під мобілізацію, розглянути можливість добровільно вступити до лав ЗСУ через механізм рекрутингу. Це дозволить їм самостійно обирати підрозділ і умови служби.

Згідно з документом, оприлюдненим народним депутатом, Тячівський ТЦК та СП незаконно призвали на військову службу громадянина, який мав право на бронювання. Під час планової перевірки військово-облікових даних 18 листопада було виявлено, що особа була помилково виключена зі списків заброньованих. Це свідчить про грубе порушення порядку бронювання військовозобов’язаних.

Підсумовуючи, можна сказати, що ситуація з бронюванням єдина і постійно змінюється. Військовозобов’язаним рекомендується слідкувати за останніми новинами та звертатися за консультацією до фахівців, якщо у них виникли питання.