Ощадбанк дарує деяким пенсіонерам 50% знижки на популярну послугу: кого стосується

Доволі багато осіб пенсійного віку мають власні автомобілі та успішно ними кермують, коли їдуть кудись у справах. Згідно з чинним законодавством, кожен автомобіль повинен бути застрахованим. Навіть найдешевша страховка навряд чи коштує менше ніж 1000 гривень, що інколи є доволі багато для пенсіонерів, пенсія яких може ледь дотягувати до 3000 гривень. У зв’язку з цим Ощадбанк анонсував цікаву акцію. Відтепер деякі категорії громадян можуть отримати знижку 50% на автострахування. Щоправда, стосується це не всіх осіб, а лише деяких пільгових категорій.

Хто має право на знижку?

В Ощадбанку заявили, що є близько п’яти категорій пенсіонерів, які можуть отримати цю знижку.

«Минулого тижня до Ощаду звернувся пан Іван, пенсіонер, який живе в передмісті. Він часто їздить на своєму авто до лікарні або допомагає сусідам із покупками. Оформлення автострахування завжди здавалось йому складною та витратною справою. Але цього разу все було інакше. Спеціаліст Ощаду розповів панові Івану, що він має право на 50% знижку як пенсіонер. І це не тільки для нього!», – заявляють представники банку на офіційній сторінці фінустанови у соціальній мережі.

Таку знижку можуть оформити учасники війни та бойових дій, особи з інвалідністю І-II групи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та Революції Гідності.

«Пан Іван був приємно здивований, коли лише за кілька хвилин у чат-боті Ощаду оформив свій поліс автострахування, ще й за пів ціни! Тепер він упевнений, що захищений на дорозі, і при цьому заощадив кошти. Оформлюйте і ви!», – підсумували в Ощаді.

Є ще кілька вимог

Щоб отримати знижку потрібно відповідати ще кільком критеріям.

Автомобіль повинен належати конкретно тій людині, яка належить до однієї з цих пільгових категорій. Автомобіль повинен мати об’єм двигуна не більше ніж 2500 куб.см. Автомобіль повинен використовуватись виключно для власних потреб, тобто ним не можна заробляти, наприклад, підпрацьовуючи у таксі.

Оформити страховку можна у мобільному додатку Ощадбанку.