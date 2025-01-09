Ощадбанк дарит некоторым пенсионерам 50% скидки на популярную услугу: кого касается

Многие люди пенсионного возраста имеют собственные автомобили и успешно ими управляют, когда едут куда-то по делам. Согласно действующему законодательству, каждый автомобиль должен быть застрахован. Даже самая дешевая страховка вряд ли стоит меньше 1000 гривен, что иногда достаточно много для пенсионеров, пенсия которых может едва дотягивать до 3000 гривен. В связи с этим Ощадбанк анонсировал интересную акцию. Теперь некоторые категории граждан могут получить скидку 50% на авто страхование. Правда, касается это не всех лиц, а лишь некоторых льготных категорий.

Кто имеет право на скидку?

В Ощадбанке заявили, что есть около пяти категорий пенсионеров, которые могут получить эту скидку.

«На прошлой неделе в Ощад обратился господин Иван, пенсионер, живущий в пригороде. Он часто ездит на своем автомобиле в больницу или помогает соседям с покупками. Оформление автострахования всегда казалось ему сложным и затратным делом. Но на этот раз все было по-другому. Специалист Ощад рассказал господину Ивану, что он имеет право на 50% скидку как пенсионер. И это не только для него!», — заявляют представители банка на официальной странице фин учреждения в социальной сети.

Такую скидку могут оформить участники войны и боевых действий, лица с инвалидностью I-II группы, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и Революции Достоинства.

«Господин Иван был приятно удивлен, когда всего за несколько минут в чат-боте Ощада оформил свой полис автострахования, еще и за полцены! Теперь он уверен, что защищен на дороге, и при этом сэкономил деньги. Оформляйте и вы!», — подытожили в Ощаде.

Есть еще несколько требований

Чтобы получить скидку, нужно соответствовать еще нескольким критериям.

Автомобиль должен принадлежать именно тому человеку, который относится к одной из этих льготных категорий. Автомобиль должен иметь объем двигателя не более 2500 куб.см. Автомобиль должен использоваться исключительно для собственных нужд, то есть им нельзя зарабатывать, например, подрабатывая в такси.

Оформить страховку можно в мобильном приложении Ощадбанка.