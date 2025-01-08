Від 65 до 84: тарифи на транспортування газу змінилися

Незважаючи на значне зростання тарифу на транспортування газу для бізнесу в Україні, ціни на газ для звичайних споживачів залишаться незмінними. Це пов’язано з тим, що новий тариф стосується виключно підприємств, а не домогосподарств.

Експерт Олександр Харченко пояснив, що підвищення тарифу на транспортування газу зумовлене припиненням транзиту російського газу через територію України. Оскільки раніше доходи від транзиту частково покривали витрати на транспортування газу, тепер ці витрати покладаються на внутрішніх споживачів, зокрема бізнес.

Хоча тариф на транспортування газу для бізнесу збільшиться на 65-84 копійки за кубометр, експерти вважають, що це не призведе до значних змін у роботі підприємств. Таке незначне підвищення вартості не буде суттєвим для більшості компаній.

За словами експерта, підвищення тарифу для бізнесу є незначним порівняно з загальною вартістю газу і не повинно викликати занепокоєння навіть у великих споживачів, таких як хімічні підприємства.

Для звичайних громадян, які використовують газ в побуті, ціна на блакитне паливо залишиться незмінною. Тобто підвищення тарифу на транспортування газу не торкнеться їхніх рахунків.

Рішення про підвищення тарифу на транспортування газу було прийнято Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Важливо розуміти, що це підвищення стосується лише тарифу на транспортування газу по магістральних трубопроводах, а не тарифу на розподіл газу в регіонах, за який платять побутові споживачі.

Дія мораторію на підвищення тарифів для населення на газ продовжується, що гарантує збереження поточних цін на газ для побутових споживачів. Крім того, існує спеціальний режим регулювання ринку газу, який дозволяє утримувати ціни на стабільному рівні. Для зміни цих цін потрібне додаткове рішення уряду.і

Нагадаємо, що вже після завершення опалювального сезону вартість природного газу може зрости. Однак це поки лише припущення, ми стежимо за новинами та повідомимо вас про нововведення.