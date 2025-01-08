Деньги надо вернуть: украинцы должны обратить внимание на свои данные в «Дії»

Из-за неточной информации, предоставленной в системе «Дія», одесситка потеряла право на полученные выплаты для внутренне перемещенных лиц. Суд постановил, что женщина должна вернуть 75 000 гривен, поскольку указала неполные данные о месте жительства, а именно – не указала область и район своей территориальной громады. Это привело к автоматическому назначению помощи, на которую она не имела права.

Из-за того, что в Украине есть несколько территориальных общин с одинаковым названием, система автоматически назначила выплаты женщине, считая, что она проживает в зоне активных боевых действий. Однако на самом деле женщина жила в другой области, что стало основанием для судебного решения о возврате средств.

Ошибка в определении места жительства женщины обнаружилась во время плановой проверки данных в августе 2023 года. Из-за неточной информации, предоставленной через портал «Дія», женщина получала ежемесячную выплату в размере 5000 гривен в течение 7 месяцев – с марта по июль 2022 года.

Неполные данные о месте жительства, а именно отсутствие информации об области и районе, стали причиной ошибочного назначения выплат. Женщина получала денежную помощь в течение нескольких месяцев, но впоследствии была обязана вернуть все средства, поскольку не соответствовала критериям для получения такой помощи.

Суд постановил взыскать с женщины 75 000 гривен – это сумма всех выплат, полученных неправомерно с мая 2022 по июль 2023 года. Дополнительная проверка показала, что женщина имела право на получение помощи только в течение двух месяцев – марта и апреля 2022 года.

Эта история в очередной раз подтверждает, что украинцам нужно быть крайне внимательными при заполнении любых форм. В случае ошибки будет почти нереально доказать, что это произошло случайно, а не было совершено умышленно для получения выгоды.