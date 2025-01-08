Гроші треба повернути: українці мають звернути увагу на свої дані в «Дії»

Через неточну інформацію, надану в системі “Дія”, одеситка втратила право на отримані виплати для внутрішньо переміщених осіб. Суд постановив, що жінка повинна повернути 75 000 гривень, оскільки вказала неповні дані про місце проживання, а саме – не зазначила область та район своєї територіальної громади. Це призвело до автоматичного призначення допомоги, на яку вона не мала права.

Через те, що в Україні є кілька територіальних громад з однаковою назвою, система автоматично призначила виплати жінці, вважаючи, що вона проживає в зоні активних бойових дій. Однак насправді жінка мешкала в іншій області, що стало підставою для судового рішення про повернення коштів.

Помилка у визначенні місця проживання жінки виявилася під час планової перевірки даних у серпні 2023 року. Через неточну інформацію, надану через портал “Дія”, жінка отримувала щомісячну виплату в розмірі 5000 гривень протягом 7 місяців – з березня по липень 2022 року.

Неповні дані про місце проживання, а саме відсутність інформації про область та район, стали причиною помилкового призначення виплат. Жінка отримувала грошову допомогу протягом кількох місяців, але згодом була зобов’язана повернути всі кошти, оскільки не відповідала критеріям для отримання такої допомоги.

Суд постановив стягнути з жінки 75 000 гривень – це сума всіх виплат, отриманих неправомірно з травня 2022 по липень 2023 року. Додаткова перевірка показала, що жінка мала право на отримання допомоги лише протягом двох місяців – березня та квітня 2022 року.

Ця історія вкотре підтверджує, що українцям потрібно бути вкрай уважними при заповненні будь-яких форм. В разі помилки буде майже нереально довести, що це сталося випадково, а не було вчинено умисно для отримання вигоди.