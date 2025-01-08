От 65 до 84: тарифы на транспортировку газа изменились

Несмотря на значительный рост тарифа на транспортировку газа для бизнеса в Украине, цены на газ для обычных потребителей останутся неизменными. Это связано с тем, что новый тариф касается исключительно предприятий, а не домохозяйств.

Эксперт Александр Харченко пояснил, что повышение тарифа на транспортировку газа обусловлено прекращением транзита российского газа через территорию Украины. Поскольку ранее доходы от транзита частично покрывали расходы на транспортировку газа, теперь эти расходы возлагаются на внутренних потребителей, в частности бизнес.

Хотя тариф на транспортировку газа для бизнеса увеличится на 65-84 копейки за кубометр, эксперты считают, что это не приведет к значительным изменениям в работе предприятий. Такое незначительное повышение стоимости не будет существенным для большинства компаний.

По словам эксперта, повышение тарифа для бизнеса является незначительным по сравнению с общей стоимостью газа и не должно вызвать беспокойства даже у крупных потребителей, таких как химические предприятия.

Для обычных граждан, которые используют газ в быту, цена на голубое топливо останется неизменной. То есть повышение тарифа на транспортировку газа не коснется их счетов.

Решение о повышении тарифа на транспортировку газа было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Важно понимать, что это повышение касается только тарифа на транспортировку газа по магистральным трубопроводам, а не тарифа на распределение газа в регионах, за который платят бытовые потребители.

Действие моратория на повышение тарифов для населения на газ продолжается, что гарантирует сохранение текущих цен на газ для бытовых потребителей. Кроме того, существует специальный режим регулирования рынка газа, который позволяет удерживать цены на стабильном уровне. Для изменения этих цен требуется дополнительное решение правительства.

Напомним, что уже после завершения отопительного сезона стоимость природного газа может вырасти. Однако это пока лишь предположение, мы следим за новостями и сообщим вам о нововведениях.