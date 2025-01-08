Ніколи не кладіть лимон в гарячий чай: експерти наголосили на небезпеці

Лимонний чай давно полюбився багатьом завдяки своєму освіжаючому смаку і корисним властивостям. Особливо цінують його за високий вміст вітаміну С. Проте, як виявилося, не всі знають, як правильно його готувати, щоб зберегти всі корисні речовини.

Відомо, що вітамін С дуже чутливий до високих температур. Доктор Ерік Берг, популярний ютубер і лікар, пояснює, що вже при 30 градусах Цельсія цей вітамін починає руйнуватися. А при температурі 60 градусів і вище його кількість значно зменшується. Тобто, додаючи лимон в гарячий чай, ми фактично позбавляємо себе більшої частини вітаміну С.

Крім вітаміну С, високі температури негативно впливають і на інші вітаміни, зокрема групи В. Тому, щоб зберегти максимум користі від лимона, його краще додавати в вже остиглий чай.

Фуд-блогер Наталія Мазурик підтверджує цю інформацію і радить взагалі споживати лимон в сирому вигляді, а не додавати його в гарячі напої. За її словами, так ми отримаємо всі корисні речовини, які містить цей фрукт.

Який лимонний сік краще використовувати?

Крім того, важливо звертати увагу на якість використовуваного лимона. За словами доктора Берга, пастеризований лимонний сік, який часто продають у магазинах, містить не натуральний вітамін С, а синтетичну аскорбінову кислоту, яка не має такої ж ефективності. Тому для отримання максимальної користі краще використовувати свіжий лимон.

Чому лимон все одно корисний у чаї?

Незважаючи на руйнування вітаміну С, лимон все ж приносить користь. Лимонна кислота, яка зберігається навіть під час нагрівання, допомагає захистити інші корисні речовини в чаї, такі як катехіни. Катехіни – це антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами і захищають клітини організму від пошкоджень. Лимонна кислота сприяє збереженню до 80% цих корисних речовин.

Висновок простий: якщо ви хочете отримати максимум користі від лимона, додавайте його в чай, коли він вже достатньо охолов. А ще краще – споживайте лимон в сирому вигляді.