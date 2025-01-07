В частини українців заберуть пенсію з карток: потрібно зробити одну дію

Український уряд ухвалив рішення про можливість вилучення коштів з банківських рахунків пенсіонерів, які змінили місце проживання через війну, якщо протягом року вони не здійснювали жодних операцій або не підтвердили свою особу. Щоб відновити виплати, необхідно звернутися до відповідних державних органів.

Згідно із змінами до Державного бюджету на 2025 рік та урядовими постановами, пенсіонери, які вимушено переїхали через війну, повинні виконувати певні умови, щоб отримувати пенсію.

Якщо протягом року на рахунку пенсіонера-переселенця не було жодних операцій, або він не підтвердив свою особу, то кошти можуть бути повернуті до державного бюджету. Однак це не стосується рахунків, які мають юридичні обмеження.

Щоб уникнути втрати пенсії, пенсіонерам-переселенцям рекомендується регулярно здійснювати операції з рахунком та своєчасно проходити ідентифікацію.

Як відновити виплати пенсії після вилучення коштів?

Якщо ви – пенсіонер-переселенець і помітили, що виплати пенсії припинилися через вилучення коштів з рахунку, не панікуйте. Ви маєте право відновити їх.

Що потрібно зробити:

Пройти фізичну ідентифікацію. Зверніться до будь-якого відділення Ощадбанку для проходження процедури ідентифікації. Це можна зробити як особисто, так і за допомогою банкомату з функцією відеоідентифікації. Подати заяву. Після проходження ідентифікації подайте заяву про відновлення виплат пенсії до Пенсійного фонду України або безпосередньо до відділення Ощадбанку.

Після розгляду вашої заяви виплати пенсії будуть відновлені з того місяця, в якому вони були припинені.

Чи зростуть пенсії в 2025

Поряд зі змінами у правилах користування рахунками, українські пенсіонери можуть розраховувати на підвищення пенсій у 2025 році. За прогнозами експертів, розмір пенсій зросте приблизно на 10-17%. При цьому слід пам’ятати, що індексації підлягає лише основна частина пенсійних виплат.

Мінімальний розмір пенсії в Україні у 2025 році не зміниться і залишиться на рівні 2361 гривні. Проте, після проведення індексації, пенсіонери можуть розраховувати на додаткову виплату у розмірі від 100 до 1500 гривень.