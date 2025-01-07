У части украинцев заберут пенсию с карточек: нужно сделать одно действие

Украинское правительство приняло решение о возможности изъятия средств с банковских счетов пенсионеров, которые сменили место жительства из-за войны, если в течение года они не совершали никаких операций или не подтвердили свою личность. Чтобы восстановить выплаты, необходимо обратиться в соответствующие государственные органы.

Согласно изменениям в Государственный бюджет на 2025 год и правительственными постановлениями, пенсионеры, которые вынужденно переехали из-за войны, должны выполнять определенные условия, чтобы получать пенсию.

Если в течение года на счету пенсионера-переселенца не было никаких операций, или он не подтвердил свою личность, то средства могут быть возвращены в государственный бюджет. Однако это не касается счетов, которые имеют юридические ограничения.

Чтобы избежать потери пенсии, пенсионерам-переселенцам рекомендуется регулярно осуществлять операции со счетом и своевременно проходить идентификацию.

Как возобновить выплаты пенсии после изъятия средств?

Если вы – пенсионер-переселенец и заметили, что выплаты пенсии прекратились из-за изъятия средств со счета, не паникуйте. Вы имеете право восстановить их.

Что нужно сделать:

Пройти физическую идентификацию. Обратитесь в любое отделение Ощадбанка для прохождения процедуры идентификации. Это можно сделать как лично, так и с помощью банкомата с функцией видеоидентификации. Подать заявление. После прохождения идентификации подайте заявление о возобновлении выплат пенсии в Пенсионный фонд Украины или непосредственно в отделение Ощадбанка.

После рассмотрения вашего заявления выплаты пенсии будут возобновлены с того месяца, в котором они были приостановлены.

Вырастут ли пенсии в 2025 году

Наряду с изменениями в правилах пользования счетами, украинские пенсионеры могут рассчитывать на повышение пенсий в 2025 году. По прогнозам экспертов, размер пенсий вырастет примерно на 10-17%. При этом следует помнить, что индексации подлежит лишь основная часть пенсионных выплат.

Минимальный размер пенсии в Украине в 2025 году не изменится и останется на уровне 2361 гривны. Однако, после проведения индексации, пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату в размере от 100 до 1500 гривен.