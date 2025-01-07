Яку температуру встановити в бойлері, щоб зменшити цифри в платіжках

Хто з нас не любить почати день з теплого душу? Але як зробити це, не переплачуючи за електроенергію? Все просто – потрібно правильно налаштувати температуру на бойлері.

Наявність бойлера вдома – це зручно і практично. Але щоб уникнути зайвих витрат на електроенергію, слід правильно налаштувати температурний режим цього приладу.

Яку температуру виставити в бойлері

Кожен з нас прагне комфорту в побуті, але водночас хочемо заощадити на комунальних платежах. Оптимальна температура води у бойлері – це той самий випадок, де потрібно знайти золоту середину між бажанням прийняти гарячий душ та прагненням зменшити витрати на електроенергію. Адже неправильно встановлена температура може призвести до несподіваних наслідків.

Занадто висока температура у бойлері сприяє утворенню накипу, що зменшує ефективність приладу та збільшує витрати на енергоносії. Крім того, підвищена температура води створює сприятливе середовище для розмноження шкідливих бактерій, таких як легіонела, що може негативно вплинути на наше здоров’я. З іншого боку, занадто низька температура не забезпечить належного гігієнічного рівня.

Експерти рекомендують встановлювати температуру води у бойлері на рівні 60 градусів Цельсія. Такий режим дозволяє знищити більшість шкідливих бактерій, але водночас не призводить до надмірних витрат на енергоносії. Однак, якщо ви готові трохи пожертвувати комфортом, можна знизити температуру до 45-50 градусів.

Якщо ви обрали нижчу температуру для постійного використання, рекомендується один раз на день підігрівати воду у бойлері до 60 градусів протягом години. Це дозволить знищити бактерії та забезпечити належний санітарний стан.

Як відрегулювати температуру

Сучасні бойлери часто оснащені інтуїтивно зрозумілими сенсорними панелями, на яких легко встановити потрібну температуру. Достатньо знайти відповідний регулятор і повернути його вліво або вправо.

У деяких моделях бойлерів регулятор температури може бути захований під захисною кришкою. Щоб отримати до нього доступ, необхідно: