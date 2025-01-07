Какую температуру установить в бойлере, чтобы уменьшить цифры в платежках

Кто из нас не любит начать день с теплого душа? Но как сделать это, не переплачивая за электроэнергию? Все просто – нужно правильно настроить температуру на бойлере.

Наличие бойлера дома – это удобно и практично. Но чтобы избежать лишних расходов на электроэнергию, следует правильно настроить температурный режим этого прибора.

Какую температуру выставить в бойлере

Каждый из нас стремится к комфорту в быту, но при этом хотим сэкономить на коммунальных платежах. Оптимальная температура воды в бойлере – это тот самый случай, где нужно найти золотую середину между желанием принять горячий душ и стремлением уменьшить расходы на электроэнергию. Ведь неправильно установленная температура может привести к неожиданным последствиям.

Слишком высокая температура в бойлере способствует образованию накипи, что уменьшает эффективность прибора и увеличивает расходы на энергоносители. Кроме того, повышенная температура воды создает благоприятную среду для размножения вредных бактерий, таких как легионелла, что может негативно повлиять на наше здоровье. С другой стороны, слишком низкая температура не обеспечит надлежащего гигиенического уровня.

Эксперты рекомендуют устанавливать температуру воды в бойлере на уровне 60 градусов Цельсия. Такой режим позволяет уничтожить большинство вредных бактерий, но при этом не приводит к чрезмерным затратам на энергоносители. Однако, если вы готовы немного пожертвовать комфортом, можно снизить температуру до 45-50 градусов.

Если вы выбрали более низкую температуру для постоянного использования, рекомендуется один раз в день подогревать воду в бойлере до 60 градусов в течение часа. Это позволит уничтожить бактерии и обеспечить надлежащее санитарное состояние.

Как отрегулировать температуру

Современные бойлеры часто оснащены интуитивно понятными сенсорными панелями, на которых легко установить нужную температуру. Достаточно найти соответствующий регулятор и повернуть его влево или вправо.

В некоторых моделях бойлеров регулятор температуры может быть спрятан под защитной крышкой. Чтобы получить к нему доступ, необходимо: