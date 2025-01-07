Оновлено перелік послуг, за які пенсіонери можуть не платити або користуватися ними майже безкоштовно

В Україні пенсіонери мають доволі багато пільг. Можливо не всі про це знають й тому не користуються всіма привілеями, які дає їм держава. Звісно мова не про всіх пенсіонерів без винятку, а про деякі категорії. Хоча є й послуги, які доступні безкоштовно для усіх, ну або, як мінімум, вони доступні з хорошою знижкою. Ось, що для пенсіонерів є доступнішим ніж для усіх інших громадян.

Озвучено повний перелік послуг

В першу чергу, деякі пенсіонери можуть претендувати на 100% знижку на комунальні послуги. За комуналку можуть не платити ті пенсіонери, які живуть у сільській місцевості та весь свій стаж напрацювали у сфері медицини, освіти або культури. Працювати такі особи теж мали у сільській місцевості, наприклад, у сільських бібліотеках, школах, амбулаторіях тощо. Також, пенсіонери можуть отримати й знижки на комунальні послуги. Все залежить від їх статусу (одинокі, чи ні), стажу, віку тощо. Детальніше про власні права на пільги потрібно дізнаватися у Пенсійному Фонді або у центрах соціального захисту населення. В селі можна розпочати й просто з візиту до селищної ради.

Далі, для пенсіонерів доступний безкоштовний проїзд у деяких видах громадського транспорту. Щоб безкоштовно їхати потрібно просто показати пенсійне посвідчення. Виключення — таксі, метро, в деяких містах маршрутки. Безкоштовно можна їздити не лише по місту, а й у приміські місцевості, якщо мова про залізничний транспорт.

Ще один вид послуг, який пенсіонери можуть отримати безкоштовно або зі знижкою — це юридична допомога. Однак, на безкоштовні юридичні консультації претендують лише особи пенсія яких менша ніж 4722 гривні. Якщо мова про осіб з інвалідністю, то їх пенсія має бути нижчою ніж 6056 гривень.

І наостанок, всі пенсіонери є звільненими від сплати земельного податку. Звісно, якщо їхні володіння не перевищують встановлені ліміти.