Обновлен список услуг, за которые пенсионеры могут не платить или пользоваться ими почти бесплатно

В Украине у пенсионеров достаточно много льгот. Возможно не все об этом знают и потому не пользуются всеми привилегиями, которые дает им государство. Конечно, речь не обо всех пенсионерах без исключения, а о некоторых категориях. Хотя есть и услуги, которые доступны бесплатно для всех, ну или, как минимум, они доступны с хорошей скидкой. Вот что для пенсионеров доступнее, чем для всех других граждан.

Озвучен полный список услуг

В первую очередь некоторые пенсионеры могут претендовать на 100% скидку на коммунальные услуги. За коммуналку могут не платить пенсионеры, которые живут в сельской местности и весь свой стаж наработали в сфере медицины, образования или культуры. Работать такие лица тоже должны в сельской местности, например, в сельских библиотеках, школах, амбулаториях и т.д. Также пенсионеры могут получить и скидки на коммунальные услуги. Все зависит от их статуса (одинокие, или нет), стажа, возраста и т.д. Детальнее о собственных правах на льготы нужно узнавать в Пенсионном Фонде или в центрах социальной защиты населения. В селе можно начать и просто с визита в поселковый совет.

Далее, для пенсионеров доступен бесплатный проезд по некоторым видам общественного транспорта. Чтобы бесплатно ехать нужно просто предъявить пенсионное удостоверение. Исключение – такси, метро, ​​в некоторых городах маршрутки. Бесплатно можно ездить не только по городу, но и в пригородные местности, если речь идет о железнодорожном транспорте.

Еще один вид услуг, который пенсионеры могут получить бесплатно или со скидкой – это юридическая помощь. Однако на бесплатные юридические консультации претендуют только лица, пенсия которых меньше 4722 гривны. Если речь о лицах с инвалидностью, то их пенсия должна быть ниже 6056 гривен.

И напоследок, все пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога. Конечно, если их владения не превышают установленные лимиты.