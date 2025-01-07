Перетворюється на отруту: який чай категорично не можна пити в пенсійному віці

Після 60 років особливо важливо стежити за своїм здоров’ям, а один зі способів зробити це — вибрати правильні напої. Зелений чай та різноманітні трав’яні збори не лише смачні, а й багаті на корисні речовини, які можуть значно покращити самопочуття.

Які чаї можуть завдати шкоди здоров’ю літніх людей?

Здавалося б, що може бути шкідливого в чашці чаю? Однак, не всі сорти чаю однаково корисні для здоров’я, особливо для людей похилого віку. Деякі напої можуть негативно впливати на організм. Ось кілька прикладів таких чаїв:

Міцний чорний чай. Багатий на таніни, які перешкоджають засвоєнню кальцію. Це може призвести до зниження щільності кісток і підвищення ризику остеопорозу.

“Вчорашній” чай. У заварці, що настоювалася довго, можуть утворюватися шкідливі сполуки, які негативно впливають на роботу печінки та нирок.

Солодкий чай. Додавання великої кількості цукру в чай підвищує ризик розвитку діабету II типу, сприяє набору зайвої ваги та порушує обмін речовин.

Дуже гарячий чай. Регулярне вживання надто гарячих напоїв (>60°C) збільшує ризик розвитку раку стравоходу.

Які чаї корисні для старших людей

Зелений чай та трав’яні настої — справжня скарбниця корисних речовин для організму людей похилого віку. Антиоксиданти, що містяться в зеленому чаї, допомагають уповільнити процеси старіння, знизити рівень шкідливого холестерину та покращити роботу серця. Трав’яні збори, в свою чергу, мають заспокійливу, протизапальну та імуностимулюючу дію.

Користь трав’яних чаїв для здоров’я

Трав’яні чаї — це не лише смачний, а й дуже корисний напій, особливо для людей похилого віку. Кожна травинка має свої унікальні властивості, які можуть позитивно вплинути на наше здоров’я. Ось кілька прикладів трав’яних зборів та їхньої дії: