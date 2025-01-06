Деяким клієнтам ПриватБанку потрібно замінити свою картку: кого стосується?

У ПриватБанку повідомили, що протерміновані картки продовжують діяти й клієнти можуть запросто ними користуватися. Щоправда, а такому випадку для них буде недоступною можливість здійснювати онлайн-оплати. Тобто, якщо ви захочете оплатити якусь річ в інтернеті, де потрібно вводити дані картки, й зокрема термін її дії, то оплата не пройде. Щоб користуватися карткою повноцінно, потрібно перевипустити її й зробити це можна онлайн, причому перебуваючи у будь-якій точці світу.

Як перевипустити картку?

У банку пояснили, що ті клієнти, які можуть прийти у відділення, мають можливість негайно отримати нову картку. Якщо ж такої можливості у вас немає, то ви можете скористатися додатком Приват24.

“Відкрийте меню “Гаманець” – виберіть картку, яку хочете перевипустити, – натисніть “Замовити картку”, – інформують представники банку.

Також для інтернет-оплат, та й загалом для переказів і інших платіжних операцій, ви можете оформити Digital-картку. Тобто ту, яка буде відображатися лише у вашому електронному гаманці.

Для цього вам теж знадобиться лише додаток Приват24, в який потрібно зайти, знайти розділ «Додати картку» та вибрати тип картки, який вам потрібен.

“З цією карткою ви можете робити оплати в торгівельній мережі за допомогою смартфона і навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку“, – зазначили у банку.

До слова, перевипущену картку у вигляді пластика можна замовити з доставкою у будь-яке місто України, або й за кордон. ПриватБанк наголосив, що відтепер картки доставляють у різні країни світу.

Що ще змінилося у Приваті?

Серед останніх новин даного банку й можливість обмінювати валюту прямо у терміналах. Можна обмінювати лише долари та євро на гривні. Жодної комісії термінал не знімає.

“Використовується готівковий курс ПриватБанку. А решта до 100 грн зараховуються на вашу картку або мобільний рахунок“, – кажуть в фінустанові.