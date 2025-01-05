Недавние прогнозы Дмитрия Гордона относительно скорого завершения войны, что оказались ошибочными, в который раз подтверждают, что его основная цель — привлечь к себе внимание и увеличить свою популярность любыми средствами, даже если для этого нужно распространять ложную информацию.

Журналист Евгений Магда считает, что Дмитрий Гордон, будучи уже опытным медийщиком, использует провокационные заявления, чтобы оставаться в центре внимания. По словам Магды, Гордон превратился в своеобразный мем в информационном пространстве, создавая громкие новости, которые не всегда соответствуют действительности.

Магда утверждает, что Гордон сознательно провоцирует скандалы, чтобы увеличить свою аудиторию в социальных сетях. По его словам, Гордон использует принцип «чем больше шума, тем лучше», чтобы оставаться популярным и привлекать новых подписчиков.

Магда подчеркивает, что эффективность такой стратегии пока неизвестна, но отмечает, что реакция общества на провокационные заявления Гордона вызывает беспокойство. По его словам, готовность людей верить в любую информацию без критической оценки свидетельствует о низком уровне медиаграмотности.

Магда призывает к повышению медиаграмотности общества, чтобы люди могли критически оценивать информацию и не поддаваться на манипуляции. Он считает, что в условиях войны особенно важно проверять информацию из разных источников и не доверять всем громким заявлениям.

Подобного мнения придерживается и украинский политолог Алексей Голобуцкий, который также считает, что последние заявления Гордона имеют целью повысить его популярность и привлечь внимание к его персоне.

Голобуцкий отмечает, что для Гордона, который имеет миллионную аудиторию на YouTube, такие провокации являются выгодными с финансовой точки зрения, поскольку увеличивают количество просмотров и, соответственно, доход от рекламы.

Голобуцкий подчеркивает, что в Украине большое количество подписчиков в социальных сетях часто воспринимается как показатель экспертности. Для Гордона, который имеет миллионы подписчиков, это дает возможность влиять на общественное мнение и формировать информационную повестку.

Голобуцкий считает, что популярность Гордона в сети позволяет ему использовать различные инструменты для самопиара, в том числе и спекуляции на политических темах. По его словам, такое поведение может намекать на возможные политические амбиции Гордона.

Голобуцкий допускает возможность, что Гордон может баллотироваться на президентских выборах, но отмечает, что украинцы часто выбирают меньшее зло, а не лучшего кандидата. Поэтому, по мнению политолога, даже если Гордон решит баллотироваться, его шансы на победу невелики.

Голобуцкий считает, что Гордон будет продолжать использовать любую ситуацию для собственной выгоды,