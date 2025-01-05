Недавні прогнози Дмитра Гордона щодо швидкого завершення війни, які виявилися помилковими, вкотре підтверджують, що його основна мета – привернути до себе увагу і збільшити свою популярність будь-якими засобами, навіть якщо для цього потрібно поширювати неправдиву інформацію.

Журналіст Євген Магда вважає, що Дмитро Гордон, будучи вже досвідченим медійником, використовує провокаційні заяви, щоб залишатися в центрі уваги. За словами Магди, Гордон перетворився на своєрідний мем в інформаційному просторі, створюючи гучні новини, які не завжди відповідають дійсності.

Магда стверджує, що Гордон свідомо провокує скандали, щоб збільшити свою аудиторію в соціальних мережах. За його словами, Гордон використовує принцип “чим більше шуму, тим краще”, щоб залишатися популярним і залучати нових підписників.

Магда підкреслює, що ефективність такої стратегії поки що невідома, але зазначає, що реакція суспільства на провокаційні заяви Гордона викликає занепокоєння. За його словами, готовність людей вірити в будь-яку інформацію без критичної оцінки свідчить про низький рівень медіаграмотності.

Магда закликає до підвищення медіаграмотності суспільства, щоб люди могли критично оцінювати інформацію і не піддаватися на маніпуляції. Він вважає, що в умовах війни особливо важливо перевіряти інформацію з різних джерел і не довіряти всім гучним заявам.

Подібної думки дотримується і український політолог Олексій Голобуцький, який також вважає, що останні заяви Гордона мають на меті підвищити його популярність і привернути увагу до його персони.

Голобуцький зазначає, що для Гордона, який має мільйонну аудиторію на YouTube, такі провокації є вигідними з фінансової точки зору, оскільки збільшують кількість переглядів і, відповідно, дохід від реклами.

Голобуцький підкреслює, що в Україні велика кількість підписників у соціальних мережах часто сприймається як показник експертності. Для Гордона, який має мільйони підписників, це дає можливість впливати на громадську думку і формувати інформаційну повістку.

Голобуцький вважає, що популярність Гордона в мережі дозволяє йому використовувати різні інструменти для самопіару, в тому числі і спекуляції на політичних темах. За його словами, така поведінка може натякати на можливі політичні амбіції Гордона.

Голобуцький допускає можливість, що Гордон може балотуватися на президентських виборах, але зазначає, що українці часто обирають менше зло, а не найкращого кандидата. Тому, на думку політолога, навіть якщо Гордон вирішить балотуватися, його шанси на перемогу невеликі.

Голобуцький вважає, що Гордон буде продовжувати використовувати будь-яку ситуацію для власної вигоди,