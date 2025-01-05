Важная информация от Пенсионного фонда Украины: повысят ли пенсионный возраст с января 2025 года 

Несмотря на то, что официальный пенсионный возраст в Украине в 2025 году остается неизменным, условия для выхода на пенсию становятся более строгими. Это связано с увеличением необходимого страхового стажа, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Сейчас пенсионный возраст в Украине предусматривает три варианта: 60, 63 или 65 лет. Однако, со следующего года, чтобы выйти на пенсию в 60 или 63 года, нужно будет доказать, что вы работали официально определенное количество лет.

Чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь страховой стаж не менее 32 лет. Для выхода на пенсию в 63 года достаточно 22 лет страхового стажа. А вот для тех, кто планирует выйти на пенсию в 65 лет, требования к страховому стажу остаются неизменными – 15 лет.

Изменения в требованиях к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут действовать до 2028 года. То есть, в течение следующих нескольких лет, для выхода на пенсию в этом возрасте нужно будет иметь все больший страховой стаж.

Еще с начала прошлого года в Украине начали действовать новые правила, которые определяют, сколько лет нужно проработать официально, чтобы иметь право на пенсию.

В 60 лет выйти на пенсию смогут те, кто имеет соответствующий стаж, а именно:

2023 года – от 30 лет стажа,

2024 года – от 31 года стажа,

в 2025 году – от 32 лет стажа,

2026 года – от 33 лет стажа,

2027 года – от 34 лет стажа,

2028 года – от 35 лет стажа.

С каким стажем, в каком году можно выйти на пенсию в 63 года

В 2023 году – от 20 до 30 лет стажа,

2024 года – от 21 до 31 года стажа,

2025 года – от 22 до 32 лет стажа,

2026 года – от 23 до 33 лет стажа,

2027 года – от 24 до 34 лет стажа,

2028 года – от 25 до 35 лет стажа.

Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию в 65 лет

В 2023 году – от 15 до 20 лет стажа,

2024 года – от 15 до 21 года стажа,

2025 года – от 15 до 22 лет стажа,

2026 года – от 15 до 23 лет стажа,

2027 года – от 15 до 24 лет стажа,

2028 года – от 15 до 25 лет стажа.