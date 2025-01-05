Уряд анонсував новий вид грошової допомоги українцям: хто отримає 1500 грн та на яких умовах

Держава надасть ветеранам війни та особам з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, додаткову фінансову підтримку для занять фізичною культурою та спортом. Щокварталу вони зможуть отримати 1500 гривень, які можна буде витратити на відвідування спортивних клубів або придбання спортивного інвентарю. Метою цієї програми є допомогти ветеранам відновити фізичне та психологічне здоров’я, а також покращити якість їхнього життя.

Уряд України затвердив нову програму підтримки ветеранів війни. Згідно з цією програмою, ветерани зможуть отримувати фінансову допомогу на заняття спортом. Відповідне рішення було прийнято Кабінетом Міністрів 3 січня. Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.

Нова програма підтримки ветеранів діятиме протягом двох років в експериментальному режимі. Це означає, що протягом цього часу держава оцінюватиме її ефективність та вноситиме необхідні корективи. Протягом цього періоду ветерани зможуть отримувати 1500 гривень кожні три місяці. Ці кошти можна буде витратити на оплату послуг спортивних клубів або купівлю спортивного інвентарю. При цьому оплата здійснюватиметься безготівковим способом.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що для участі в програмі ветеранам необхідно буде подати заявку через електронний додаток “Дія”. Нові правила наберуть чинності 15 січня.

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