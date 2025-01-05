Важлива інформація від Пенсійного фонду України: чи підвищать пенсійний вік з січня 2025 

Незважаючи на те, що офіційний пенсійний вік в Україні у 2025 році залишається незмінним, умови для виходу на пенсію стають суворішими. Це пов’язано зі збільшенням необхідного страхового стажу, про що повідомили в Пенсійному фонді України.

Зараз пенсійний вік в Україні передбачає три варіанти: 60, 63 або 65 років. Проте, з наступного року, щоб вийти на пенсію у 60 або 63 роки, потрібно буде довести, що ви працювали офіційно певну кількість років.

Щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно мати страховий стаж щонайменше 32 роки. Для виходу на пенсію у 63 роки достатньо 22 років страхового стажу. А ось для тих, хто планує вийти на пенсію у 65 років, вимоги до страхового стажу залишаються незмінними – 15 років.

Зміни у вимогах до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 і 63 роки будуть діяти до 2028 року. Тобто, протягом наступних кількох років, для виходу на пенсію в цьому віці потрібно буде мати все більший страховий стаж.

Ще з початку минулого року в Україні почали діяти нові правила, які визначають, скільки років потрібно пропрацювати офіційно, щоб мати право на пенсію.

У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має відповідний стаж, а саме:

2023 року — від 30 років стажу,

2024 року — від 31 року стажу,

2025 року — від 32 років стажу,

2026 року — від 33 років стажу,

2027 року — від 34 років стажу,

2028 року — від 35 років стажу.

З яким стажем, у якому році можна вийти на пенсію у 63 роки

2023 року — від 20 до 30 років стажу,

2024 року — від 21 до 31 року стажу,

2025 року — від 22 до 32 років стажу,

2026 року — від 23 до 33 років стажу,

2027 року — від 24 до 34 років стажу,

2028 року — від 25 до 35 років стажу.

Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію у 65 років