Важлива інформація від Пенсійного фонду України: чи підвищать пенсійний вік з січня 2025
Незважаючи на те, що офіційний пенсійний вік в Україні у 2025 році залишається незмінним, умови для виходу на пенсію стають суворішими. Це пов’язано зі збільшенням необхідного страхового стажу, про що повідомили в Пенсійному фонді України.
Зараз пенсійний вік в Україні передбачає три варіанти: 60, 63 або 65 років. Проте, з наступного року, щоб вийти на пенсію у 60 або 63 роки, потрібно буде довести, що ви працювали офіційно певну кількість років.
Щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно мати страховий стаж щонайменше 32 роки. Для виходу на пенсію у 63 роки достатньо 22 років страхового стажу. А ось для тих, хто планує вийти на пенсію у 65 років, вимоги до страхового стажу залишаються незмінними – 15 років.
Зміни у вимогах до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 і 63 роки будуть діяти до 2028 року. Тобто, протягом наступних кількох років, для виходу на пенсію в цьому віці потрібно буде мати все більший страховий стаж.
Ще з початку минулого року в Україні почали діяти нові правила, які визначають, скільки років потрібно пропрацювати офіційно, щоб мати право на пенсію.
У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має відповідний стаж, а саме:
- 2023 року — від 30 років стажу,
- 2024 року — від 31 року стажу,
- 2025 року — від 32 років стажу,
- 2026 року — від 33 років стажу,
- 2027 року — від 34 років стажу,
- 2028 року — від 35 років стажу.
З яким стажем, у якому році можна вийти на пенсію у 63 роки
- 2023 року — від 20 до 30 років стажу,
- 2024 року — від 21 до 31 року стажу,
- 2025 року — від 22 до 32 років стажу,
- 2026 року — від 23 до 33 років стажу,
- 2027 року — від 24 до 34 років стажу,
- 2028 року — від 25 до 35 років стажу.
Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію у 65 років
- 2023 року — від 15 до 20 років стажу,
- 2024 року — від 15 до 21 року стажу,
- 2025 року — від 15 до 22 років стажу,
- 2026 року — від 15 до 23 років стажу,
- 2027 року — від 15 до 24 років стажу,
- 2028 року — від 15 до 25 років стажу.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter