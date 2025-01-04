Старая украинская гривна стоит 10 000 гривен: где искать и кому продать ценные монеты

Некоторые старые украинские монеты могут стоить немалые деньги. Дело в том, что определенные виды монет являются коллекционными, поэтому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. В частности, особенно ценятся монеты номиналом 1 гривна.

Например, за монету 1 гривна 1992 года разновидности 1.1ААг, по данным специалистов ресурса «Монеты-ягодки», можно получить от 12 000 до 37 000 гривен. Эту монету можно отличить по гладкому краю без каких-либо надписей. Специалисты объясняют, что изначально не было оборудования для нанесения надписей на край монеты.

Однако штампы для нанесения надписей быстро износились, поэтому специалистам пришлось разрабатывать новые. Впоследствии изготовили штампы с датами 1994 и 1995 годов. Интересно, что были выпущены пробные гривны с датой 1992 года на самой монете, но с датами 1994 или 1995 годов на крае.

За монету 1 гривна 2001 года разновидности 1АДг можно получить до 5 000 гривен. Особенностью этой монеты является то, что она также имеет гладкий край без надписей. Поскольку эта гривна редкая и дорогая, ее часто подделывают мошенники. Они стирают надписи на крае у более дешевой гривны 2001 года. Поэтому специалисты советуют проверять вес и диаметр монеты: у настоящей гривны вес 6,8 грамма, а диаметр 26 миллиметров.

Ранее украинцам рассказывали, что некоторые украинские монеты становятся настоящими сокровищами для коллекционеров. Например, одна монета в 1 гривну недавно была продана на аукционе за впечатляющую сумму – 49 000 гривен!

Почему такая высокая цена? Все из-за ее редкой разновидности – 1.1ААг. Эти монеты отличаются гладким краем без каких-либо надписей, поскольку на момент их выпуска не было соответствующего оборудования. Именно эта особенность и сделала ее желанной для нумизматов.

Эта история доказывает, что даже обычная монета может стать ценным экспонатом для коллекции, если она имеет определенные особенности и редкая.