Стара українська гривня вартує 10 000 гривень: де шукати та кому продати цінні монети 

Деякі старі українські монети можуть коштувати чималі гроші. Річ у тім, що певні види монет є колекційними, тому нумізмати готові платити за них тисячі гривень. Зокрема, особливо цінуються монети номіналом 1 гривня.

Наприклад, за монету 1 гривня 1992 року різновиду 1.1ААг, за даними фахівців ресурсу “Монети-ягодки”, можна отримати від 12 000 до 37 000 гривень. Цю монету можна відрізнити за гладким краєм без жодних написів. Фахівці пояснюють, що спочатку не було обладнання для нанесення написів на край монети.

Однак штампи для нанесення написів швидко зносилися, тому фахівцям довелося розробляти нові. Згодом виготовили штампи з датами 1994 і 1995 років. Цікаво, що були випущені пробні гривні з датою 1992 року на самій монеті, але з датами 1994 або 1995 років на краї.

За монету 1 гривня 2001 року різновиду 1АДг можна отримати до 5 000 гривень. Особливістю цієї монети є те, що вона також має гладкий край без написів. Оскільки ця гривня рідкісна і дорога, її часто підробляють шахраї. Вони стирають написи на краї у більш дешевої гривні 2001 року. Тому фахівці радять перевіряти вагу та діаметр монети: у справжньої гривні вага 6,8 грама, а діаметр 26 міліметрів.

Раніше українцям розповідали, що деякі українські монети стають справжніми скарбами для колекціонерів. Наприклад, одна монета в 1 гривню нещодавно була продана на аукціоні за вражаючу суму – 49 000 гривень!

Чому така висока ціна? Все через її рідкісний різновид – 1.1ААг. Ці монети відрізняються гладким краєм без жодних написів, оскільки на момент їх випуску не було відповідного обладнання. Саме ця особливість і зробила її бажаною для нумізматів.

Ця історія доводить, що навіть звичайна монета може стати цінним експонатом для колекції, якщо вона має певні особливості та рідкісна.