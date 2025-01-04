Уряд на рік обмежив пенсії в Україні: про що слід знати українцям вже зараз

Уряд України ввів нові правила виплати спеціальних пенсій з початку 2025 року. Відповідно до ухваленого урядового рішення, максимальний розмір такої пенсії тепер обмежений сумою, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, тобто 23 610 гривень.

Цей урядовий документ стосується виключно певної категорії пенсіонерів, до якої входять державні службовці, народні депутати, прокурори, дипломати, науковці та інші особи, які отримують спеціальні пенсії. Для них встановлено особливі умови виплат, якщо розмір їхньої пенсії перевищує встановлений поріг у 10 прожиткових мінімумів.

Для того, щоб зменшити розмір високих спеціальних пенсій, уряд ввів спеціальні коефіцієнти. Ці коефіцієнти застосовуються до частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів. Іншими словами, перші 10 прожиткових мінімумів (23 610 гривень) виплачуються повністю, а до наступних сум застосовується зменшення. Розмір зменшення залежить від того, наскільки пенсія перевищує 10 мінімумів і визначається за такою шкалою:

Між 10 і 11 мінімумами — зменшення на 50%

Між 11 і 13 мінімумами — зменшення на 60%

Між 13 і 17 мінімумами — зменшення на 70%

Між 17 і 21 мінімумами — зменшення на 80%

Понад 21 мінімум – зменшення на 90%

Розглянемо приклад: якщо людина отримувала спеціальну пенсію в розмірі 25 прожиткових мінімумів, то після введення нових правил вона отримуватиме значно меншу суму. За рахунок застосування знижувальних коефіцієнтів, її пенсія буде зменшена з 59 025 гривень до 32 345 гривень.

Варто зазначити, що нові обмеження не стосуються всіх отримувачів спеціальних пенсій. Зокрема, учасники бойових дій на сході України, а також члени сімей загиблих захисників збережуть попередній розмір своїх пенсій. Тобто, для цієї категорії пенсіонерів жодних змін не передбачено.