Государственная почтовая служба Украины, «Укрпочта», внедрила новую практику, по которой от каждого клиента, который пользуется услугами доставки посылок, принудительно взимается одна гривна в качестве благотворительного взноса. Эти средства, как утверждает бывший депутат Верховной Рады, Нина Южанина, поступают в частный благотворительный фонд, который тесно связан с бывшим министром экономики, Тимофеем Миловановым.

Детализируя эту схему, Южанина отмечает, что при оплате услуг «Укрпочты» в системе автоматически добавляется дополнительная плата в размере одной гривны, которая якобы предназначена для поддержки Вооруженных Сил Украины через Благотворительный фонд «Киевская школа экономики». Однако, отказаться от этого сбора клиенты не имеют возможности, поскольку он уже заложен в программное обеспечение компании.

Учредителем упомянутого благотворительного фонда является корпорация «Киевская школа экономики», которую возглавляет сам Тимофей Милованов. Этот факт подтверждает тесную связь между фондом и бывшим министром. Стоит отметить, что Милованов также занимал должность министра экономики в первом правительстве Президента Зеленского, а ныне является советником руководителя Офиса Президента.

По подсчетам Южаниной, эта схема может приносить значительный доход благотворительному фонду Милованова. Она оценивает, что ежегодно фонд может получать около 50 миллионов гривен только благодаря этим принудительным сборам.

Учитывая эту информацию, Южанина призывает правоохранительные органы начать расследование относительно законности действий руководства «Укрпочты». Она выражает сомнения относительно прозрачности этой схемы и возможности злоупотребления ею.

Нина Южанина обвиняет «Укрпочту» во внедрении схемы принудительного сбора средств, которые направляются в благотворительный фонд, связанный с бывшим министром экономики. Она утверждает, что эта схема является незаконной и непрозрачной, и призывает к расследованию.

«Укрпочта» с начала 2025 года полностью пересмотрела подход к тарификации посылок. Заменив традиционный расчет стоимости по весу, компания ввела новую систему,