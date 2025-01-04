В Україні ввели обов’язковий податок: з кого тепер зніматимуть по гривні

Державна поштова служба України, “Укрпошта”, впровадила нову практику, за якою від кожного клієнта, який користується послугами доставки посилок, примусово стягується одна гривня як благодійний внесок. Ці кошти, як стверджує колишня депутатка Верховної Ради, Ніна Южаніна, надходять до приватного благодійного фонду, який тісно пов’язаний з колишнім міністром економіки, Тимофієм Миловановим.

Деталізуючи цю схему, Южаніна зазначає, що під час оплати послуг “Укрпошти” в системі автоматично додається додаткова плата у розмірі однієї гривні, яка нібито призначена для підтримки Збройних Сил України через Благодійний фонд “Київська школа економіки”. Однак, відмовитися від цього збору клієнти не мають змоги, оскільки він вже закладений в програмне забезпечення компанії.

Засновником згаданого благодійного фонду є корпорація “Київська школа економіки”, яку очолює сам Тимофій Милованов. Цей факт підтверджує тісний зв’язок між фондом та колишнім міністром. Варто зазначити, що Милованов також обіймав посаду міністра економіки в першому уряді Президента Зеленського, а нині є радником керівника Офісу Президента.

За підрахунками Южаніної, ця схема може приносити значний дохід благодійному фонду Милованова. Вона оцінює, що щорічно фонд може отримувати близько 50 мільйонів гривень лише завдяки цим примусовим зборам.

З огляду на цю інформацію, Южаніна закликає правоохоронні органи розпочати розслідування щодо законності дій керівництва “Укрпошти”. Вона висловлює сумніви щодо прозорості цієї схеми та можливості зловживання нею.

Ніна Южаніна звинувачує “Укрпошту” у впровадженні схеми примусового збору коштів, які спрямовуються до благодійного фонду, пов’язаного з колишнім міністром економіки. Вона стверджує, що ця схема є незаконною та непрозорою, і закликає до розслідування.

“Укрпошта” з початку 2025 року повністю переглянула підхід до тарифікації посилок. Замінивши традиційний розрахунок вартості за вагою, компанія запровадила нову систему,