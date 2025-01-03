Кто получит по 2000 гривен доплаты, а кому придется подождать на пенсию: в ПФУ сделали важное заявление относительно январских выплат

Каждый месяц начиная от 2 числа и заканчивая 25, украинские пенсионеры получают пенсии. Каждому выплата приходит в конкретный день и обычно зависит от способа получения пенсий. Традиционно те люди, которые получают выплату на банковские карты, получают ее быстрее. Те, которым деньги приходят на отделение Укрпочты, или вовсе с почтальоном, могут сталкиваться с задержкой выплат. Так будет и в этом месяце. В Пенсионном Фонде отчитались, что выделили средства на все пенсии, и они уже поступают в банки и на Укрпочту. Далее, дело за этими компаниями, как быстро они доставят деньги людям.

Некоторые могут столкнуться с задержками

О том, что могут быть задержки с пенсиями предупреждают лиц, получающих деньги по почте, особенно если они ожидают пенсию, которую должен принести почтальон. Неважно, живете ли вы в большом городе или в маленькой деревне. В Укрпочте отмечают, что у них давно присутствует большой дефицит кадров и в частности среди почтальонов. Поэтому люди регулярно сталкиваются с задержками. Но обещают выплатить всем денежные средства в текущем месяце.

Некоторые получат по 2000 надбавки

По 2361 грн должны получить пенсионеры, которые с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 жили в зоне отчуждения, то есть в Чернобыле. Такую выплату пока не планируют делать регулярной. Люди должны получать ее пока продолжается военное положение. Эти средства уже заложены в бюджет, так что вероятно выплаты вскоре поступят на счета людей, которые отвечают нужным параметрам.

Увеличатся ли пенсии в 2025 году?

Что касается пенсий, которые получают все другие категории лиц, то они не должны расти. Правительство объявило о заморозке минимальной пенсии и зарплаты, как минимум, пока в бюджет не поступят дополнительные средства от международных партнеров. Мол, на социальную отрасль финансирования недостаточно. Не отменяют только ежегодную мартовскую индексацию. Так что в марте все без исключения получат большие выплаты, которые будут начисляться в таком объеме уже на постоянной основе.